O voto de castidade mantém-se? Diogo Alexandre faz revelações inéditas sobre a vida amorosa

Diogo Alexandre entrou para a Casa dos Segredos 8 com o segredo 'Sou Mórmon e fiz um voto de castidade', e conseguiu escondê-lo quase até ao fim do formato, que acabou até por vencer. Esta manhã, o vencedor do reality show da TVI esteve à conversa com Cristina Ferreira, no Dois às 10, sobre um novo projeto e voltou a abordar o tema do segredo peculiar, que tanto deu que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país.

«Houve muita curiosidade em relação ao teu segredo, que estava ligado à tua religião. Continuas com o teu voto de castidade?», disse a apresentadora do matutino, em tom de provocação. «Continuo e estou muito feliz porque estive a ver aí os signos e vi que o signo de escorpião, este ano, vai estar bom a nível amoroso...», respondeu, sorridente, Diogo Alexandre, garantindo que não tem tido muita sorte neste campo. «Está uma tristeza... é mais fácil cumprir quando não se tem ninguém também (risos). Mas vai ser interessante para mim, porque é uma coisa que eu nunca vivenciei, estar com uma pessoa e haver esse desejo», acrescentou.

O voto de castidade de Diogo Alexandre surge depois de o ex-concorrente do Secret Story ter tido algumas relações - inclusive de ter sido um homem casado - e, desde que o fez, não voltou a ter uma companheira. «Nunca estive com ninguém cumprindo este voto. Vai ser um desafio. A parte interessante é que as pessoas que tenho conhecido, estão disponíveis para conhecer esta nova forma de viver. Não é uma rejeição por completo da minha parte, trata-se de eu ainda não ter encontrado a pessoa certa para o futuro», reforçou.

Cristina Ferreira quis saber se Diogo Alexandre tem tido muitas pretendentes a querer «tirá-lo deste voto». «Um bocado... e até me assusta um pouco (risos). Há pessoas que se metem comigo e eu vejo que estão comprometidas... eu acho que é só para ver se caio...», disse. «Mas isto tem a ver com aquilo que eu quero para mim. Se eu quisesse continuar a ter relações não tão profundas, eu poderia. Não é por ter dito em televisão que segui esta devoção que agora não posso deixar de o ser. Mas não. Eu quero muito uma família e acredito que possa ser diferente desta forma», anuiu.

O novo projeto de Diogo Alexandre

Diogo Alexandre prepara-se para lançar o seu primeiro livro autobiográfico, intitulado de Tudo o Que Não Disse, e esteve a falar sobre este projeto pessoal com Cristina Ferreira, na emissão do Dois às 10 desta sexta-feira, 30 de maio.

«Não só aquilo que eu mencionei sobre a inteligência emocional, porque depois de eu sair da casa muitas pessoas pediram-me para partilhar com elas ferramentas firmes. E também partilho muito sobre a minha intimidade, a nível de relacionamentos, amizades, questões familiares... isto porque acho que é nessas partilhas que nós conseguimos aprender com os outros», revelou o vencedor do Secret Story 8.

«Estou com muitas borboletas da barriga porque, lá dentro da casa, há cerca de seis meses, eu pude falar sobre o livro da Cristina, e hoje tenho a Cristina a falar sobre o meu livro. A vida é extraordinária», acrescentou.