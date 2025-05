«Estendeste o coração...»: Diogo Alexandre declara-se a alguém muito especial... e é uma figura pública!

Diogo Alexandre está prestes a lançar o seu primeiro livro e autobiografia, intitulado Tudo o Que Não Disse, já no próximo dia 1 de junho, e não podia estar mais entusiasmado.

A euforia é tanta que, na madrugada desta quinta-feira, 29 de maio, o vencedor da Casa dos Segredos 8, de 32 anos, decidiu fazer uma publicação nas redes sociais, onde agradece a uma pessoa muito especial: Flávio Furtado, apresentador e comentador da TVI.

«Há gestos que não se esquecem. Há pessoas que, simplesmente por existirem, fazem com que tudo se torne mais leve. O Flávio Furtado escreveu o prefácio do meu livro — um gesto de generosidade que me tocou profundamente. Mas o que mais me surpreendeu foi a disponibilidade constante. A palavra certa. A atenção sem pressa. A ajuda sem interesse. A amizade sem exigência», começou por dizer, na legenda de uma publicação onde se mostra ao lado de Flávio Furtado.

E prosseguiu: «Num mundo onde tantos estendem a mão à espera de algo em troca, tu estendeste o coração. E isso… é raro. É bonito. É verdadeiro».

Por fim, Diogo Alexandre mostra-se grato pela amizade que construiu com o comentador dos reality shows da TVI. «Hoje escrevi-te uma dedicatória íntima de gratidão, mas também com um compromisso silencioso: o de te retribuir com lealdade. Porque para mim, a lealdade é das coisas mais preciosas que existem nos dias de hoje. E tu mereces isso e muito mais. Obrigado, @flavio_furtado_oficial. Por estares. Por seres», findou.

Diogo Alexandre recebe declaração de amor especial

Diogo Alexandre, vencedor da oitava edição do Secret Story – Casa dos Segredos, da TVI, foi surpreendido com uma inesperada declaração de amor durante uma sessão de perguntas e respostas com os seus seguidores no Instagram.

Durante a interação, uma seguidora que diz ser amiga do ex-concorrente abriu o coração de forma anónima: «Gosto de ti, mas não sei se sentes o mesmo... E não quero estragar a nossa amizade, pois não sei como vais reagir... Preciso de uma resposta para saber se espero ou sigo em frente... Algo me diz que sentes o mesmo e que, um dia, verás em mim aquilo que vejo em ti... À espera da altura certa para decidir.»

Surpreendido com o teor da mensagem, Diogo reagiu com cuidado e mostrou-se aberto ao diálogo: «Não estava à espera desta mensagem, mas prefiro responder em privado...», escreveu, aproveitando para lançar um apelo direto: «Podes enviar mensagem, por favor, para podermos esclarecer?» A situação gerou grande curiosidade entre os fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e teorias sobre quem poderá estar por detrás desta inesperada confissão.

