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Diogo Alexandre vai ser pai? Após imagens suspeitas, vencedor do Secret Story conta tudo e surpreende

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Diogo Alexandre vai ser pai? Após imagens suspeitas, vencedor do Secret Story conta tudo e surpreende - Big Brother
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O vencedor do Secret Story reagiu aos rumores de paternidade.

Diogo Alexandre está a dar que falar nas redes sociais, depois de uma série de fotografias publicadas recentemente ter levado muitos seguidores a acreditar que o vencedor do Secret Story poderá estar prestes a ser pai.

As imagens mostram Diogo ao lado da mulher, Carla Barradas, e houve um detalhe que não passou despercebido aos internautas: uma aparente barriga mais saliente da companheira.

Os comentários multiplicaram-se rapidamente, com vários seguidores a especular sobre uma possível gravidez. "Está grávida"; "E eu vejo luz de gravidez"; "Ela já está com esse barrigão? Quando foi que engravidou? Perdi algum capítulo?"; "Acho que vem aí o fruto do vosso amor"; "Grávida?" e "Tem barriga de grávida! Será?" foram algumas das mensagens deixadas na publicação.

 

Perante a onda de especulação, Diogo Alexandre esclareceu os rumores: «Até agora, ainda não tenho nenhuma confirmação sobre a gravidez da Carla. Se surgir, eu aviso», revelou em declarações exclusivas à SELFIE. 

Desta forma, Diogo Alexandre afastou, para já, qualquer confirmação de que o casal esteja à espera do primeiro filho. Apesar das interpretações feitas pelos seguidores, o vencedor do Secret Story deixou claro que, neste momento, não há qualquer anúncio a fazer.

Ainda assim, a resposta bem-humorada não travou a curiosidade dos fãs, que continuam atentos às publicações do casal e aguardam por uma eventual novidade.

Para já, tudo não passa de especulação gerada pelas imagens partilhadas nas redes sociais, sem que exista qualquer confirmação oficial de uma gravidez por parte de Diogo Alexandre ou de Carla Barradas.

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