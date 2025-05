Declaração de amor anónima apanha Diogo Alexandre de surpresa: «Não estava à espera...»

Diogo Alexandre foi surpreendido por uma mensagem anónima de alguém que afirma estar apaixonado por ele.

A declaração surgiu durante uma interação com seguidores no Instagram, deixando o ex-concorrente visivelmente desconcertado.

O mistério em torno da identidade da pessoa está a gerar curiosidade entre fãs e seguidores nas redes sociais.

Diogo Alexandre, de 32 anos, vencedor da oitava edição do Secret Story – Casa dos Segredos, da TVI, foi surpreendido com uma inesperada declaração de amor durante uma sessão de perguntas e respostas com os seus seguidores no Instagram.

Durante a interação, uma seguidora que diz ser amiga do ex-concorrente abriu o coração de forma anónima: «Gosto de ti, mas não sei se sentes o mesmo... E não quero estragar a nossa amizade, pois não sei como vais reagir... Preciso de uma resposta para saber se espero ou sigo em frente... Algo me diz que sentes o mesmo e que, um dia, verás em mim aquilo que vejo em ti... À espera da altura certa para decidir.»

Surpreendido com o teor da mensagem, Diogo reagiu com cuidado e mostrou-se aberto ao diálogo: «Não estava à espera desta mensagem, mas prefiro responder em privado...», escreveu, aproveitando para lançar um apelo direto: «Podes enviar mensagem, por favor, para podermos esclarecer?» A situação gerou grande curiosidade entre os fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e teorias sobre quem poderá estar por detrás desta inesperada confissão.

