Diogo Alexandre mostra o seu 'bebé' ao mundo, e as reações multiplicam-se

Diogo Alexandre, o carismático vencedor do Secret Story 8 — edição emitida pela TVI em 2024 — acaba de dar um novo passo na sua carreira, desta vez no mundo da literatura. O ex-concorrente surpreendeu os seguidores com o anúncio do seu primeiro livro, intitulado "Tudo o Que Não Disse", partilhando nas redes sociais a capa e a emoção por trás deste projeto tão pessoal.

"É oficial! O meu livro 'Tudo o Que Não Disse' está a caminho, e esta é a capa que o vai apresentar ao mundo", começou por escrever Diogo, num tom emotivo.

O autor revelou que esta obra é fruto de meses de trabalho intenso, repletos de ideias, reflexões e dedicação. O livro, que promete revelar uma faceta mais íntima e profunda de Diogo Alexandre, nasce da vontade de partilhar experiências e pensamentos que ficaram por dizer — até agora.

Na mesma publicação, Diogo Alexandre fez questão de agradecer à Creative Books, editora responsável pela obra, destacando-a como "uma parceira incrível em cada passo desta aventura."

"Fiquem atentos! Vêm aí mais novidades e mal posso esperar para vos contar o que vem a seguir", acrescentou, deixando no ar a promessa de surpresas para os fãs.

Veja, em baixo, a publicação original.

As reações à publicação multiplicaram-se entre vários comentários positivos por parte dos seus fiéis seguidores: «Muitos parabéns!», «Espetacular», «Fico muito feliz por ti, mereces estas conquistas!», «A capa transmite a tua essência... Que seja mais um projeto cheio de sucesso», ou «O programa foi um trampolim... agora és tu, a tua essência, o teu sorriso, a tua doçura... gosto mesmo muito de ti».

Com esta estreia no mundo editorial, Diogo Alexandre reforça a sua versatilidade e capacidade de se reinventar, mantendo uma ligação próxima com quem o acompanhou no programa e continua a seguir o seu percurso.