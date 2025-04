Diogo Alexandre voltou à TVI e a internet tem muito que dizer

Diogo Alexandre, vencedor de uma das edições mais marcantes do Big Brother, voltou ontem à TVI, agora na pele de comentador. O regresso foi anunciado nas redes sociais da estação, com a promessa de que iria analisar a cadeira quente da noite anterior. Bastou essa publicação para que os fãs reagissem de imediato.

Veja, em baixo, a publicação original.

“O rei voltou, amo”, “Excelente comentador”, “Melhor de sempre” e “O Diogo comenta muito bem” foram apenas alguns dos muitos elogios que rapidamente encheram a caixa de comentários. Houve até quem pedisse que ele se juntasse a Márcia Soares para comentar as galas de domingo, formando uma dupla que, para muitos, seria perfeita.

Esta segunda-feira, dia 21 de abril, Diogo Alexandre esteve presente no segmento Última Hora do Big Brother 2025, e comentou os avanços entre Diogo Bordin e Carolina Braga, que acabaram por se beijar após vários recuos por parte de Carolina. Veja o momento, no vídeo em baixo.

Apesar de ter estado afastado dos ecrãs, o impacto de Diogo Alexandre permanece intacto. A sua forma de comentar, direta e ponderada, aliada à popularidade conquistada durante a sua participação no reality show, fazem dele uma presença que o público não esqueceu. O regresso foi apenas ontem, mas já está a dar que falar.