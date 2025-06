«Tive uma paixão secreta por uma...»: Diogo Alexandre revela segredos que abalaram os fãs

Segredos revelados: Diogo Alexandre, vencedor da «Casa dos Segredos 8», quebra o silêncio e revela segredos surpreendentes que nunca tinha contado... Descubra tudo!

O vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, Diogo Alexandre, continua a conquistar o carinho dos fãs. Desta vez, surpreendeu ao revelar cinco segredos pessoais à revista «Selfie», mostrando um lado mais íntimo e inesperado da sua vida.

Numa partilha sincera e sem filtros, Diogo confessou: «Fui trompetista numa banda filarmónica quando era jovem», recordando uma faceta musical desconhecida do público. Além disso, apesar de muitos saberem que o ex-concorrente tem um passado ligado à fé: «Fui acólito na igreja católica, durante um ano», um papel que desempenhou ainda na juventude. O ex-concorrente também admitiu ter vivido emoções marcantes durante a adolescência: «Já tive paixão por uma professora no secundário, nunca chegou a saber», contou entre risos.

A vontade de recomeçar longe de tudo também faz parte dos seus sonhos: «Ir para outro país, fazer uma vida completamente diferente, começar do zero, por exemplo, Tailândia», confessou, mostrando o seu espírito aventureiro e desejo por novas experiências.

Por fim, partilhou uma ambição que poderá surpreender os telespectadores portugueses: «Gostava de ser apresentador de televisão, quem sabe possa acontecer num futuro breve», admitiu Diogo, deixando no ar a possibilidade de o vermos em breve no pequeno ecrã, mas agora do outro lado da emissão.

