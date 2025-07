Como foi a primeira noite de Diogo Bordin e Carolina Braga fora da casa? Resposta gera risos em estúdio

Ela está no Big Brother Verão e assume uma relação especial com um ex-concorrente: Conheça a Bruna

No programa «Dois às 10», Diogo Bordin, o segundo classificado do «Big Brother 2025», esteve à conversa naquela que foi a sua primeira grande entrevista após o final do reality show. Numa conversa franca, o modelo partilhou os momentos mais marcantes da sua experiência dentro da casa, abordou a forma calorosa como foi recebido pelos portugueses, a vivência com o vencedor do reality, Luís Gonçalves, e falou também abertamente sobre a relação que desenvolveu com Carolina Braga — um romance que não passou despercebido aos olhos atentos dos fãs do programa.

Após a conquista do segundo lugar, Diogo Bordin quebrou o silêncio que mantinha desde a saída da casa e surpreendeu tudo e todos com a sinceridade das suas palavras.

«Já imaginava que isso ia acontecer», afirmou Diogo sobre a vitória de Luís.

Sem grandes planos delineados nem estratégias bem pensadas, a sua entrada no Big Brother foi, como o próprio reconheceu, um gesto impulsivo. «Passei a conta do Instagram para a minha irmã, dei o contacto de um amigo e entrei sem noção mesmo. Foi sem noção. Foi uma irresponsabilidade fazer o que eu fiz», contou, com a honestidade que o caracteriza e que conquistou o público ao longo da competição.

O jovem brasileiro, que rapidamente se tornou uma das personalidades mais acarinhadas desta edição, confessou que nunca antecipou chegar tão longe no jogo. «Pensava que não ia ter apoio e, no momento em que fosse nomeado, saía (...) », revelou, deixando claro que a sua presença na final foi tão surpreendente para ele quanto para muitos espectadores.

Embora tenha entrado no Big Brother com poucas expectativas e sem grandes planos, Diogo Bordin saiu com o coração cheio e uma nova visão sobre a experiência vivida.

A participação no reality acabou por superar em muito as suas previsões iniciais, e o carinho recebido por parte do público foi, para o concorrente, uma verdadeira revelação. «Muita gente, 40 e pouco por cento, consideram que educação e respeito deviam ser valorizados», afirmou, destacando a mensagem que acredita ter deixado ao longo da sua passagem pela casa. Para Diogo, esse reconhecimento representa mais do que um lugar na final – é um sinal de que os valores que defendeu foram compreendidos e apoiados pelos portugueses.

«Durante toda a trajetória, tentei manter o meu registo de ser paciente e ignorar coisas que eram absurdas», explicou, reafirmando o compromisso que assumiu consigo próprio de não se deixar levar por conflitos desnecessários nem por provocações. Essa postura valeu-lhe o respeito de muitos telespectadores, que o viram como uma referência de equilíbrio num ambiente frequentemente marcado por tensões e confrontos.

No entanto, a experiência não se fez apenas de jogo e estratégia. Também os sentimentos marcaram presença, sobretudo na ligação que desenvolveu com Carolina Braga. E foi precisamente um momento relacionado com esse envolvimento que gerou polémica fora da casa. Durante uma das emissões, Carolina foi apanhada pelas câmaras a cheirar uma camisola — gesto aparentemente inocente, mas que rapidamente incendiou as redes sociais, com muitos fãs a especular que a peça de roupa pertenceria a Diogo, seu ex-namorado dentro da casa. Além disso, muitos comentaram o facto de a ex-concorrente continuar a usar o anel do ex.

O momento foi amplamente discutido online, alimentando rumores e interpretado de diferentes formas pelos internautas. Diogo, que só teve conhecimento do episódio já cá fora, reagiu com a tranquilidade que sempre demonstrou ao longo do programa: «Fiquei a saber aqui fora. Não tem como tirar tudo o que aconteceu e o sentimento», comentou, reconhecendo que, independentemente do que o futuro reserva, os laços criados durante o jogo deixaram marcas.

A relação entre Carolina Braga e Diogo Bordin foi, sem dúvida, uma das mais faladas da edição de 2025 do Big Brother. Dentro e fora da casa, a proximidade entre os dois gerou comentários, especulações e até dúvidas quanto à sua autenticidade. A cumplicidade que exibiram diante das câmaras dividiu opiniões — inclusive entre os rostos do próprio programa. Cristina Ferreira chegou a admitir: «Eu disse várias vezes que não acreditava», dando voz a uma parte da audiência que também desconfiava da veracidade dos sentimentos envolvidos.

Apesar das reservas que surgiram no exterior, Diogo mantém-se firme na sua posição e não hesita em defender a verdade daquilo que viveu. Para ele, a ligação com Carolina foi construída com base na confiança e no tempo. «A aproximação veio a partir do momento em que sinto que posso contar com ela», afirmou, sublinhando que a relação entre ambos foi evoluindo de forma natural, sem pressões nem estratégias.

De acordo com o segundo classificado desta edição, aquilo que à primeira vista poderia ser visto como um contraste — a personalidade extrovertida e energética de Carolina, versus a sua postura mais calma e serena — é, na verdade, o que os aproxima. «Um puxa o outro», comentou, apontando essa complementaridade como uma força da relação, e não uma fraqueza.

Com segurança nas palavras e convicção nos sentimentos, Diogo conclui de forma clara: «A relação tem pernas para andar». Uma frase simples, mas que deixa no ar a promessa de que a história entre ambos poderá continuar para além das portas da casa do Big Brother.

Após meses intensos de convivência na casa do Big Brother, Carolina Braga e Diogo Bordin regressaram à realidade… e ao tão desejado reencontro longe das câmaras.

Durante a sua entrevista no programa «Dois às 10», Diogo Bordin foi surpreendido por uma pergunta ousada que apanhou todos desprevenidos, inclusive o próprio. Em tom descontraído, Cláudio Ramos lançou: «O primeiro teste já foi...?», deixando no ar uma sugestiva provocação. Cristina Ferreira não perdeu a oportunidade de entrar na brincadeira e atirou, com malícia: «Foi passado com distinção?».

Apanhado de surpresa, o segundo classificado da edição tentou manter a compostura e dar uma resposta discreta. Ainda assim, não conseguiu esconder o embaraço provocado pela situação inesperada. Entre risos nervosos e um sorriso cúmplice, limitou-se a responder: «Estamos bem».

Com risos à mistura, Cláudio Ramos ainda rematou: «É a Carolina que nos vai responder!», sendo que será convidada do programa sexta-feira.