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Entrou no Big Brother, apaixonou-se, mas foi "deixado" pela namorada. Agora brilha em projetos da TVI

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Diogo Bordin é mais um exemplo de um ex-concorrente de reality show que conseguiu dar o salto para a ficção. Depois de participar no «Big Brother 2025», o modelo brasileiro concretizou um dos objetivos que tinha quando chegou a Portugal: trabalhar no mundo do audiovisual e da televisão. Agora, faz uma participação em «Terra Forte».

Poucos sabem mas Diogo Bordin está a concretizar um dos grandes objetivos que tinha traçado para a carreira. Depois de ter participado no «Big Brother 2025», o ex-concorrente deu agora o salto para a ficção e integrou o elenco de «Terra Forte».

O modelo brasileiro revelou, no início do ano, que tinha passado vários dias a trabalhar em dois projetos ligados ao audiovisual. Um deles foi precisamente uma participação na novela «Terra Forte»: «Trabalhei a semana inteira, praticamente de segunda a domingo, fiz dois projetos, uma participação na novela ‘Terra Forte’ e o outro uma novela vertical», contou aos seguidores.

A novidade deixou Diogo Bordin particularmente feliz, uma vez que trabalhar em televisão era um dos objetivos que tinha quando chegou a Portugal: «Quando vim para Portugal este era o meu objetivo entrar no meio do audiovisual e televisão», assumiu.

O ex-concorrente mostrou-se ainda entusiasmado com esta nova etapa e com tudo o que tem aprendido nos bastidores. «Estou muito feliz porque as coisas estão a acontecer no tempo certo, no momento certo», afirmou, acrescentando que estava «muito animado» com os dois projetos.

Diogo Bordin destacou ainda a experiência de conhecer as equipas de produção e os restantes profissionais envolvidos. «Estou a adorar conhecer as pessoas da produção, a equipa, estou a adorar trabalhar com todo o mundo», confessou.

 

Uma carreira marcada pela moda

Antes de entrar no «Big Brother», Diogo Bordin já tinha construído uma carreira internacional enquanto modelo.

Nascido no Brasil, divide atualmente a vida entre aquele país, Espanha e Itália. Chegou a estudar Engenharia Eletrónica, mas acabou por interromper o curso para se dedicar à moda e lançar-se como modelo internacional.

No seu percurso profissional contam-se campanhas para grandes marcas de roupa, tendo inclusivamente contracenado com nomes como Gisele Bündchen e Penélope Cruz em trabalhos publicitários.

Em Itália, Diogo Bordin teve ainda uma experiência num reality show, ao participar no formato «Are You The One?».

O próprio assume ser uma pessoa competitiva e gostar de desafios, características que voltaram a estar em evidência quando aceitou entrar no «Big Brother» português.

A passagem pelo «Big Brother»

Durante a participação no reality show da TVI, Diogo Bordin viveu também uma história de amor com Carolina Braga. Os dois apaixonaram-se dentro da casa, mas a relação não resistiu depois do programa.

Apesar do desfecho amoroso, a passagem pelo reality show acabou por abrir portas a uma nova fase profissional.

Agora, o ex-concorrente vê o seu percurso seguir numa direção que ambicionava desde que chegou a Portugal: a televisão. E também encontrou novamente o amor junto da influencer, Leah Wolf.

«É um passo inicial», reconheceu Diogo Bordin, mostrando-se, ainda assim, muito satisfeito com esta oportunidade e com o caminho que começa agora a construir no audiovisual.

Assim, depois do reality show, da moda internacional e de vários projetos fora de Portugal, Diogo Bordin soma agora «Terra Forte» ao currículo, num percurso que promete continuar a crescer no pequeno ecrã.

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Temas: Diogo Bordin

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