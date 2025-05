Diogo Bordin faz gestos polémicos e Luís Gonçalves reage: «Estás a provocar»

Tensão em direto: Luís Gonçalves confronta Diogo Bordin no Especial após gestos inusitados.

O ambiente aqueceu no "Especial" do Big Brother quando Luís Gonçalves perdeu a paciência com Diogo Bordin, após ser provocado com alguns gestos durante o programa. Visivelmente irritado, Luís confrontou o colega: «Companheiro, enquanto ele esteve a falar, eu não estive aqui a fazer gestos. Não estejas a provocar. Depois não gostas que te façam isso».

A troca de palavras gerou tensão em estúdio, com Diogo Bordin a justificar a sua atitude. «É voltinhas. Ele não responde à pergunta, ele fala sobre coisas que não são sobre a conversa de hoje», explicou. O gesto, como explicou o concorrente, foi alusivo a dar 'voltas à rotunda', no sentido de repetir várias vezes a mesma coisa que já foi dita anteriormente.

Veja aqui o momento em questão:

Acompanhe tudo o que se passa no Big Brother no Ao Minuto.