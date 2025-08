António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto

Depois de conquistar os telespectadores na última edição do Big Brother, Diogo Bordin parece decidido a construir o seu futuro em Portugal. A novidade foi confirmada por António Leal e Silva, comentador do reality show da TVI, que revelou em direto no Dois às 10 que os dois estão a trabalhar juntos num novo projeto.

«É um miúdo muito civilizado, muito bem-educado. Eu tive o prazer de o conhecer porque a mãe dele gostou muito dos comentários que eu fiz. E quando veio a Portugal, quis-me conhecer», contou António, explicando como nasceu a amizade com o ex-concorrente.

O laço estreitou-se e, recentemente, Diogo e António passaram uns dias juntos no Algarve. «A Carolina não podia ir, porque estava meio-adoentada e ficou em casa. E então passámos ali dois dias no Algarve maravilhosos», acrescentou o comentador, antes de revelar que estão a trabalhar num projeto com potencial: «Ele quer ficar cá em Portugal, e eu acho que ele tem tanto potencial».

As imagens dos dois em clima de cumplicidade já circulam nas redes sociais e geraram curiosidade entre os fãs do Big Brother. Para já, os detalhes do projeto permanecem em segredo, mas tudo indica que Diogo Bordin vai continuar a dar que falar em solo português.

Veja o momento aqui: