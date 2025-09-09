Como ficaram próximos? Diogo Bordin esclarece o que realmente se passou com António Leal e Silva

Diogo Bordin esteve esta manhã no Dois às 10 a falar da sua nova vida, após a separação de Carolina Braga. O finalista do Big Brother 2025 aproveitou para esclarecer como começou a tão falada proximidade com António Leal e Silva, que tanto tem dado que falar.

Cláudio Ramos quis saber como é que Diogo Bordin lida com as especulações. Diogo Bordin desvalorizou, recordando um ditado que gosta de seguir: «Não tocar tambor para maluco dançar».

O ex-concorrente frisa que as especulações são apenas «histórias malucas». «Não vale nem comentar».

Diogo explicou ainda como foi o primeiro contacto dos dois. Afinal, tudo começou quando o comentador se ofereceu para ajudar o modelo. «O António é meu amigo, foi das primeiras pessoas que eu conheci e que me disse assim: ‘eu posso-te ajudar, se você quiser que te apresente pessoas’. E eu aceitei».

Claúdio Ramos questionou, ainda, Diogo Bordin se fica chateado com a possibilidade de «as pessoas fazerem filmes na cabeça delas». Diogo Bordin não se mostrou preocupado. «As pessoas sempre vão falar e sempre vão especular…»