Como nunca o viu! Diogo Bordin em cenas quentes em outro Reality. Estas são as imagens que todos querem ver

Irreverente, cheia de tatuagens e com língua bifurcada. Foi com esta mulher que Diogo Bordin fez match num programa de televisão

Carolina Braga não é a única mulher com quem Diogo Bordin se envolve num reality show. O atual concorrente do Big Brother 2025, já protagonizou momentos intensos no 'Are You The One?', um reality onde os concorrentes procuram o par com quem são mais compatíveis.

Diogo Bordin começou o reality com Marta Salerno, mas apaixonou-se por Aurora Lanigra. O envolvimento dos dois gerou cenas quentes que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, especialmente no YouTube e na plataforma X (antigo Twitter).

A relação entre Diogo e Aurora foi marcada por uma química inegável, traduzida em cenas de grande proximidade e cumplicidade. Vídeos disponíveis online mostram os dois em momentos de intimidade, desde gestos carinhosos e beijos apaixonados, a outros envolvimentos mais profundos e 'picantes'.

O Are You The One? tornou-se um fenômeno de audiências em Itália, em parte devido à dinâmica envolvente entre os participantes e às relações intensas que se formaram. A presença de Diogo Bordin e Aurora Lanigra no centro das atenções contribuiu significativamente para o sucesso do programa, tornando-os figuras centrais.

Para reviver esses momentos, basta procurar por "Diogo Bordin Aurora Lanigra Are You The One" no YouTube ou na plataforma X, onde os fãs continuam a partilhar e comentar sobre o envolvimento apaixonado do casal. Em baixo fica um excerto desses momentos, que pode ver a partir do minuto 20.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Aurora Lanigra e de Marta Salero, as duas mulheres ligadas a Diogo Bordin no reality show italiano.