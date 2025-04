Esta é a mulher por quem Diogo Bordin se apaixonou noutro reality show

Irreverente, cheia de tatuagens e com língua bifurcada. Foi com esta mulher que Diogo Bordin fez match num programa de televisão

Diogo Bordin não é estreante na aventura dos reality shows! O concorrente do Big Brother 2025, já participou noutro modelo do formato, em Itália. O modelo participou no formato internacional Are You The One – Itália, uma experiência televisiva marcada por fortes emoções e dinâmicas amorosas intensas.

Diogo Bordin embarcou na experiência e, prontamente, fez 'match' com Marta Salerno. Os dois foram protagonistas de um dos matches mais surpreendentes da temporada. A tatuadora italiana não passou despercebida ao público, já que contava com metade do corpo coberto de tatuagens e uma atitude irreverente. Marta Salerno destacou-se não só pelo visual arrojado, mas também pela ligação imediata com Diogo.

No entanto, foi outra concorrente que mexeu com o coração de Diogo Bordin. Neste mesmo programa, o concorrente conheceu e, posteriormente, apaixonou-se por Aurora Lanigra. O sentimento que nutriam era mútuo, e os concorrentes chegaram mesmo a namorar. Veja a galeria que preparámos para si com as fotografias da jovem italiana!

Em entrevista à TV 7 Dias, Aurora Lanigra revelou que se apaixonou pelo modelo de 37 anos durante o programa, começando, assim, uma relação amorosa com o mesmo. No entanto, a jovem apontou para a distância como um dos principais culpados do término. Aurora não escondeu o carinho que ainda nutre por Diogo Bordin, afirmando que os dois continuam a ter uma relação de amizade.