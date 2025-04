Big Brother 2025: Primeiro avião deixa a casa em choque. E o destinatário tem mais motivos para celebrar

Primeiro avião do Big Brother 2025 leva a casa à loucura! Saiba para quem foi e veja as reações

Um momento de euforia! Passou o primeiro avião desta edição do Big Brother: Saiba para quem foi

Surpresa na casa mais vigiada do País! Diogo Bordin, concorrente do Big Brother 2025, foi surpreendido esta quinta-feira com um avião de apoio que sobrevoou a casa da Malveira, deixando todos — concorrentes e telespectadores — surpreendidos.

Mensagem vinda dos céus emociona Diogo Bordin

O avião, que trazia a mensagem “DIOGO PT❤BR APOIAR E RENDIDO TEAM DIOGO BORDIN”, foi enviado pelos fãs. Diogo tem conquistado o público com o seu carisma e autenticidade.

“A homenagem apanhou todos de surpresa – inclusive o próprio Diogo, que ficou visivelmente emocionado ao ver o carinho atravessar oceanos”, revelou, entretanto, a equipa de apoio do concorrente nas redes sociais.

Popularidade em alta: Diogo Bordin volta ao topo do ranking

A demonstração de afeto parece refletir-se também no ranking de popularidade desta semana. Diogo Bordin voltou a assumir a liderança no ranking de popularidade do Big Brother 2025.

