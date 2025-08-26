Já em Portugal, Diogo Bordin mostra-se na praia com companhia especial

Diogo Bordin, finalista do “Big Brother 2025” e segundo classificado da edição, tem estado em destaque não só pelo percurso televisivo, mas também pela vida pessoal. Depois de ter sido notícia há duas semanas pelo fim do namoro com Carolina Braga – também ex-concorrente do reality show da TVI –, o modelo viajou até Espanha e, entretanto, regressou a Portugal.

Nas redes sociais, Diogo Bordin partilhou momentos de descontração na Praia da Adraga, em Sintra, acompanhado do amigo e fotógrafo Leo Correia. O modelo publicou ainda o resultado dessa sessão fotográfica: registos a preto e branco, marcados pela sensualidade e elegância que lhe são características, que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

A passagem pelo reality show

Diogo Bordin conquistou o segundo lugar no “Big Brother 2025”, tornando-se uma das figuras mais acarinhadas pelo público na última edição do reality show da TVI. O modelo destacou-se pela autenticidade, simpatia e espírito competitivo dentro da casa mais vigiada do país.

Recorde, no vídeo em baixo, o momento em que o finalista conquistou o segundo lugar, sendo que Luís Gonçalves foi o grande vencedor.

Durante o programa, iniciou uma relação com Carolina Braga, também concorrente da mesma edição, que captou a atenção dos telespectadores e rapidamente conquistou fãs fora da casa. No entanto, já após o fim do reality show, o casal anunciou a separação, que foi amplamente comentada na imprensa e nas redes sociais.

Esta semana, Carolina Braga surpreendeu nas redes sociais por iniciar agora um novo capítulo da s sua vida, após a separação.

Apesar da mediatização em torno da sua vida pessoal, Diogo Bordin tem mostrado estar focado em novos projetos e em fortalecer a sua ligação ao mundo da moda. Prova disso são as recentes sessões fotográficas que partilha com os seguidores, onde exibe a sua versatilidade como modelo e a forte ligação à sua imagem.