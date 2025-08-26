Já em Portugal, Diogo Bordin mostra-se na praia com companhia especial

Ao Minuto

15:55
Catarina Miranda faz acusação a Jéssica Vieira: «Acho um pouco injusto...» - Big Brother
02:33

Catarina Miranda faz acusação a Jéssica Vieira: «Acho um pouco injusto...»

15:41
Nova troca de farpas! Viriato Quintela atira a Afonso Leitão: «És zero humilde» - Big Brother
07:44

Nova troca de farpas! Viriato Quintela atira a Afonso Leitão: «És zero humilde»

15:15
Miranda lança aviso a ‘Diretor dos Recursos Humanos’: «Não o meta num pedestal tão alto» - Big Brother
08:49

Miranda lança aviso a ‘Diretor dos Recursos Humanos’: «Não o meta num pedestal tão alto»

15:01
Hilariante: ‘Diretor de Recursos Humanos’ recolhe queixas de Catarina Miranda - Big Brother
07:14

Hilariante: ‘Diretor de Recursos Humanos’ recolhe queixas de Catarina Miranda

14:21
O 'Diretor de Recursos Humanos' já chegou à Malveira: Viriato Quintela entrou em ação! - Big Brother
07:54

O 'Diretor de Recursos Humanos' já chegou à Malveira: Viriato Quintela entrou em ação!

12:42
Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País - Big Brother
01:45

Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País

12:23
Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral - Big Brother

Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

12:08
Prova hilariante: Concorrentes despem-se e trocam de roupa. O motivo é inesperado - Big Brother
03:43

Prova hilariante: Concorrentes despem-se e trocam de roupa. O motivo é inesperado

12:00
Bruna abre o coração e derrete os colegas com a sua História de Amor - Big Brother
05:19

Bruna abre o coração e derrete os colegas com a sua História de Amor

11:49
Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo» - Big Brother
02:08

Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»

11:48
Luís Gonçalves não mantém relação com ex-colegas? Vencedor confessa: «Não me identifico» - Big Brother
04:43

Luís Gonçalves não mantém relação com ex-colegas? Vencedor confessa: «Não me identifico»

11:41
«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother» - Big Brother
03:27

«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»

11:40
Ana Duarte convence todos os colegas a correr e o desfecho é hilariante - Big Brother
01:28

Ana Duarte convence todos os colegas a correr e o desfecho é hilariante

11:39
Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu - Big Brother
05:10

Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

11:37
A acontecer: Afonso e Jéssica bem juntinhos por um dia? A decisão é sua. Vote já! - Big Brother

A acontecer: Afonso e Jéssica bem juntinhos por um dia? A decisão é sua. Vote já!

11:33
Tensão na casa! Jéssica Vieira lança dura crítica ao ex-namorado - Big Brother
04:25

Tensão na casa! Jéssica Vieira lança dura crítica ao ex-namorado

11:29
Luís Gonçalves revela estado da amizade com Carina Frias fora da casa do Big Brother - Big Brother
03:33

Luís Gonçalves revela estado da amizade com Carina Frias fora da casa do Big Brother

11:26
Luís Gonçalves sobre Marcia Soares: «É uma mulher interessante» - Big Brother
04:35

Luís Gonçalves sobre Marcia Soares: «É uma mulher interessante»

11:25
Cristina Ferreira confronta Luís Gonçalves: «Achas graça à Marcia?» - Big Brother
04:35

Cristina Ferreira confronta Luís Gonçalves: «Achas graça à Marcia?»

11:19
«Não me vais pedir em namoro?»: Catarina Miranda lança pergunta e Afonso Leitão surpreende na resposta - Big Brother
01:52

«Não me vais pedir em namoro?»: Catarina Miranda lança pergunta e Afonso Leitão surpreende na resposta

11:16
O que é feito de Luís Gonçalves? Vencedor do Big Brother esclarece situação amorosa e profissional - Big Brother
03:27

O que é feito de Luís Gonçalves? Vencedor do Big Brother esclarece situação amorosa e profissional

10:40
Catarina Miranda salta para cima de Afonso: «Deu-me a vontade» - Big Brother
01:34

Catarina Miranda salta para cima de Afonso: «Deu-me a vontade»

10:35
Prova Semanal sem Jéssica Vieira? «Fui Dispensada (…) Tenho de começar a aprender. Dizer e Fazer» - Big Brother
02:14

Prova Semanal sem Jéssica Vieira? «Fui Dispensada (…) Tenho de começar a aprender. Dizer e Fazer»

10:23
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário - Big Brother
00:28

Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário

09:50
O maior barraco numa gala. Avó de Catarina Miranda exalta-se e quase é expulsa - Big Brother

O maior barraco numa gala. Avó de Catarina Miranda exalta-se e quase é expulsa

Já em Portugal, Diogo Bordin mostra-se na praia com companhia especial

Já em Portugal, Diogo Bordin mostra-se na praia com companhia especial - Big Brother

Diogo Bordin, finalista do “Big Brother 2025”, regressou a Portugal após viagem a Espanha e surpreendeu os fãs com uma sessão fotográfica sensual na Praia da Adraga.

Diogo Bordin, finalista do “Big Brother 2025” e segundo classificado da edição, tem estado em destaque não só pelo percurso televisivo, mas também pela vida pessoal. Depois de ter sido notícia há duas semanas pelo fim do namoro com Carolina Braga – também ex-concorrente do reality show da TVI –, o modelo viajou até Espanha e, entretanto, regressou a Portugal.

Nas redes sociais, Diogo Bordin partilhou momentos de descontração na Praia da Adraga, em Sintra, acompanhado do amigo e fotógrafo Leo Correia. O modelo publicou ainda o resultado dessa sessão fotográfica: registos a preto e branco, marcados pela sensualidade e elegância que lhe são características, que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

 

A passagem pelo reality show 

Diogo Bordin conquistou o segundo lugar no “Big Brother 2025”, tornando-se uma das figuras mais acarinhadas pelo público na última edição do reality show da TVI. O modelo destacou-se pela autenticidade, simpatia e espírito competitivo dentro da casa mais vigiada do país.

Recorde, no vídeo em baixo, o momento em que o finalista conquistou o segundo lugar, sendo que Luís Gonçalves foi o grande vencedor. 

 

Durante o programa, iniciou uma relação com Carolina Braga, também concorrente da mesma edição, que captou a atenção dos telespectadores e rapidamente conquistou fãs fora da casa. No entanto, já após o fim do reality show, o casal anunciou a separação, que foi amplamente comentada na imprensa e nas redes sociais. 

Esta semana, Carolina Braga surpreendeu nas redes sociais por iniciar agora um novo capítulo da s sua vida, após a separação. 

Apesar da mediatização em torno da sua vida pessoal, Diogo Bordin tem mostrado estar focado em novos projetos e em fortalecer a sua ligação ao mundo da moda. Prova disso são as recentes sessões fotográficas que partilha com os seguidores, onde exibe a sua versatilidade como modelo e a forte ligação à sua imagem.

Veja, agora, na galeria que preparámos para si, as imagens mais recentes de Diogo Bordin.

