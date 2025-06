A resposta curta e grossa do Big Brother perante chamada de atenção de Diogo Bordin que deixou o concorrente... em silêncio

Sabia? Protagonista das novelas de maior sucesso no Brasil é prima de Diogo Bordin. Veja as fotos

O Especial do Big Brother desta terça-feira, 11 de junho, apresentado por Cláudio Ramos, foi tudo menos calmo. Numa emissão intensa e marcada por conflitos entre concorrentes, houve espaço para acusações, retiradas em direto e até uma intervenção firme do próprio Big Brother, que respondeu diretamente a Diogo após uma crítica.

Tudo começou com a exibição de imagens de uma dinâmica entre Carolina Braga e Lisa Schincariol. Durante esse momento, Luís Gonçalves aproximou-se para ouvir o que estava a ser dito, mas Carolina não reagiu bem. A jovem insurgiu-se contra o concorrente e, no meio da tensão crescente, tanto ela como Lisa acabaram por se retirar do local.

Já em estúdio, confrontados com as imagens, Luís e Carolina deram as suas versões dos acontecimentos. Lisa e Carina também intervieram, contribuindo para um debate acalorado. O ambiente tornou-se cada vez mais tenso, com interrupções e troca de argumentos entre os participantes.

Mas o momento que mais surpreendeu o público aconteceu quando Diogo fez uma crítica direta ao Big Brother, alegando que Luís estava a monopolizar o tempo de antena: “Luís já está a falar há mais de cinco minutos.”

A resposta do Big Brother foi imediata, num tom firme e esclarecedor: “Diogo, também não seja injusto e não sublinhe uma situação que não aconteceu. O Diogo não falou, mas falou a Carolina, falou o Luís, a Carina e a Lisa. E portanto, eu tentei distribuir o tempo de forma equilibrada. Eu compreendo quando se indignam em situações que têm razões para isso… em situações em que distribuo o tempo de forma equilibrada, devem ter isso em atenção.”

A reação deixou Diogo em silêncio, sem qualquer resposta. Veja o vídeo, em baixo.

Especial com emoções à flor da pele

A edição de 11 de junho do Big Brother demonstrou, mais uma vez, que esta edição do reality show não deixa o público indiferente. Entre confrontos diretos, momentos de tensão e intervenções inesperadas, o Especial mostrou o lado mais intenso da convivência dentro da casa mais vigiada do país.

Em cima, não deixe de revisitar as galerias de fotografias que preparámos para si.

Os nomeados desta semana são quatro. Vote para salvar!

Carina Frias - 761 20 20 02

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 760 20 20 12

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!