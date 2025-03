Diogo Bordin: O concorrente do Big Brother que é modelo internacional e um verdadeiro furor na Internet

Estreia em grande! Diogo Bordin é um dos novos concorrentes do Big Brother 2025 e já está a dar que falar desde a gala de apresentação.

Carreira internacional! Modelo de renome, Diogo Bordin já trabalhou com estrelas internacionais e participou num reality show em Itália.

Fenómeno na internet! Com milhares de seguidores, o novo concorrente da casa promete agitar o jogo e conquistar suspiros.

Diogo Bordin é um dos concorrentes do Big Brother 2025, que acaba de ser apresentado. O modelo internacional é um dos novos moradores da casa mais vigiada do País e está já a fazer furor logo na gala de estreia. Fenómeno nas redes sociais, com milhares de seguidores, Diogo Bordin tem uma longa carreira de sucesso, tendo trabalhado com alguns dos maiores nomes da moda internacional.

Diogo Bordin. 37 anos, Brasil

Diogo nasceu no Brasil e, atualmente, divide a sua vida entre aquele país, Espanha e Itália. Chegou a estudar Engenharia Eletrónica, mas interrompeu o curso para se lançar como modelo internacional. No seu portfólio incluem-se campanhas para grandes marcas de roupa. Gisele Bündchen e Penélope Cruz são alguns dos nomes com quem já contracenou em campanhas publicitarias. Em Itália participou no reality «Are you the one?».

Assume que gosta de desafios e que é uma pessoa muito competitiva. Refere que esta é a altura certa para entrar no Big Brother português porque com o seu percurso de vida, que inclui viagens por todo o globo e várias relações amorosas, ganhou experiência e maturidade. Ferramentas que, acredita, o poderão levar à vitória.

VEJA aqui, o vídeo de apresentação do concorrente: