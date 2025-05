A revelação de Diogo Bordin sobre a ex-namorada, que deixou Carolina Braga em choque: «Terminou comigo porque descobriu…»

Diogo Bordin surpreendeu Carolina Braga na casa do Big Brother, ao partilhar uma revelação inesperada sobre o fim da sua última relação amorosa. Durante uma conversa privada que o casal tinha depois de uma zanga, o concorrente revelou o motivo insólito que levou ao término da sua última relação, deixando Carolina Braga visivelmente chocada.

«A minha última namorada terminou comigo porque descobriu que eu tinha a amiga dela no Facebook», confessou Diogo, perante o olhar incrédulo de Carolina, que não conseguiu esconder a surpresa com a história.

Recorde que Carolina Braga e Diogo Bordin chatearam-se pela primeira vez ontem, dia 2 de maio de 2025. Carolina veio pedir justificações a Diogo, depois de não ter gostado de uma atitude do amado em resposta a comportamentos seus.

Carolina Braga acusou o modelo de ter tocado num assunto, que a surpreendeu, e que considera que deve ser debatido longe das câmaras: «Não é um tema para aqui, é lá para fora».

Já Diogo alega que a amada comentou uma situação pessoal com muitas pessoas e que nem ele tinha conhecimento. «Eu achei que era mais pessoal e depois não é tanto», frisa. Carolina explica-se: «Eu é que decido com quem partilho».

«Estavas expondo coisas que não tinhas falado para mim», insiste Diogo.

«Vejo se abrir com o grupo de coisas que nem eu sei. Foi só isso. Fiquei chateado grau leve. São pequenas coisas que me incomodaram».

Carolina tenta resolver a situação e pede ao amigo colorido para que partilhe sempre tudo o que sente com ela.

