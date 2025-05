Afinal... era tudo uma partida. Carolina Braga e Diogo Bordin são confrontados com as imagens da gala

Em pânico, Diogo Bordin revela conversa que teve com o ex-namorado de Carolina Braga. Surpreenda-se com as imagens

Sem palavras e a tremer. Diogo Bordin fica frente a frente com o ‘ex-namorado’ de Carolina Braga

Na casa do Big Brother nada pode ser tomado como garantido, uma vez que o anfitrião está sempre pronto para surpreender os concorrentes. A gala de ontem não foi uma noite como qualquer outra, uma vez que os concorrentes foram surpreendidos com novidades escaldantes. Para além da dupla expulsão, dois pesos pesados vão entrar na casa mais vigiada do país.

Durante a gala, a relação entre Carolina Braga e Diogo Bordin foi colocada à prova, uma vez que o concorrente teve uma visita muito especial. No restaurante do Big Brother, Diogo Bordin encontrou-se com o ex-namorado de Carolina Braga, o que fez subir o clima de tensão.

O casal 'tremeu' com o sucedido, pondo em causa toda a relação que construíram. Ainda durante a gala, os dois conversaram de forma a desmistificar tudo o que se tinha passado, levando o casal aos nervos e preocupações com o exterior.

No entanto, tudo foi uma pequena partida engenhada por Cláudio Ramos e pelo Big Brother. Durante o Especial, o apresentador mostrou as imagens ao casal, esclarecendo o sucedido. Carolina Braga desmanchou-se a rir de imediato e tirou um peso de cima dos ombros de Diogo Bordin, assegurando-o de que tudo está bem.