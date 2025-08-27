Afinal, qual a ligação de Diogo Bordin a António Leal e Silva? Ex-concorrente conta tudo

Ao Minuto

17:46
Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...» - Big Brother
05:16

Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...»

17:29
Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...» - Big Brother
07:57

Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...»

16:41
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas» - Big Brother
06:28

Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»

16:15
Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam» - Big Brother
07:05

Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam»

16:04
Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!» - Big Brother
04:58

Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!»

15:40
Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca» - Big Brother
03:29

Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca»

15:33
Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo» - Big Brother
07:28

Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo»

15:00
Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada» - Big Brother
06:26

Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada»

14:54
‘Bate-boca’ sem fim? Catarina Miranda desafia Jéssica Vieira: «Caminha pelo teu pé, não queiras ser levada» - Big Brother
04:07

‘Bate-boca’ sem fim? Catarina Miranda desafia Jéssica Vieira: «Caminha pelo teu pé, não queiras ser levada»

14:49
Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele» - Big Brother
06:42

Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele»

14:43
Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a pegar-se em ‘bate-boca’ sem fim - Big Brother
05:30

Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a pegar-se em ‘bate-boca’ sem fim

13:13
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula - Big Brother
06:52

À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula

12:42
Bruna defende Jéssica Vieira: «Até hoje ela está a lutar para fugir à situação» - Big Brother
11:02

Bruna defende Jéssica Vieira: «Até hoje ela está a lutar para fugir à situação»

12:27
Pressão no ar! Viriato Quintela arrasa Afonso Leitão «Escondes-te sempre atrás (…) de alguém» - Big Brother
04:26

Pressão no ar! Viriato Quintela arrasa Afonso Leitão «Escondes-te sempre atrás (…) de alguém»

12:01
Jéssica Vieira desmascara Catarina Miranda: «Tu és má» - Big Brother
06:52

Jéssica Vieira desmascara Catarina Miranda: «Tu és má»

11:50
Ambiente tenso! Viriato Quintela obrigado interromper discussão de Miranda e Jéssica - Big Brother
02:46

Ambiente tenso! Viriato Quintela obrigado interromper discussão de Miranda e Jéssica

11:47
«Isso que tu fazes é muito feio»: Catarina Miranda acusa Jéssica Vieira de intimidação - Big Brother
04:49

«Isso que tu fazes é muito feio»: Catarina Miranda acusa Jéssica Vieira de intimidação

11:41
Catarina Miranda não perdoa e acusa Jéssica Vieira de fazer «papel de coitadinha» - Big Brother
07:35

Catarina Miranda não perdoa e acusa Jéssica Vieira de fazer «papel de coitadinha»

11:31
«Tu vês malicia em tudo o que mexe»: Jéssica Vieira confronta Catarina Miranda - Big Brother
04:48

«Tu vês malicia em tudo o que mexe»: Jéssica Vieira confronta Catarina Miranda

11:22
Tensão na casa! Jéssica Vieira passa-se com Catarina: «Isto não é a liderança da Miranda» - Big Brother
05:09

Tensão na casa! Jéssica Vieira passa-se com Catarina: «Isto não é a liderança da Miranda»

11:15
Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada» - Big Brother
04:43

Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada»

11:10
Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show - Big Brother

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

10:48
Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece - Big Brother
01:52

Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece

10:45
Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece - Big Brother
00:47

Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece

10:01
Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher» - Big Brother
02:52

Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher»

Acompanhe ao minuto

Afinal, qual a ligação de Diogo Bordin a António Leal e Silva? Ex-concorrente conta tudo

  • Big Brother
  • Há 2h e 40min
Afinal, qual a ligação de Diogo Bordin a António Leal e Silva? Ex-concorrente conta tudo - Big Brother

Diogo Bordin calou os rumores e contou tudo sem rodeios.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diogo Bordin separou-se de Carolina Braga após dois meses de namoro e desde então que tem estado muito próximo do comentador, António Leal e Silva, gerando rumores. Em declarações à revista 'TV Guia', o ex-concorrente do Big Brother esclareceu tudo. 

«Estou numa fase muito minha. Ainda me estou encontrando com tudo isto. Tem sido um dia de cada vez. Quero tudo de bom para ela. Só não deu para ficarmos juntos. Acontece», começou por referir Diogo Bordin.

 

Concretamente sobre o comentador, o brasileiro explicou: «Ele é meu amigo e agradeço todo o seu apoio. Tem-me ajudado nesta fase em que subitamente fiquei sozinho em Portugal. É uma amizade normal. Temos estado mais juntos desde que me separei da Carol… porque tem sido uma fase complicada à qual ainda me estou a habituar».

Diogo Bordin falou ainda sobre a família - que está no Brasil - à mesma publicação: «Tenho um grupo de fãs que envia tudo aos meus pais. Mas está tudo bem. Eles sabem que ele me tem ajudado nesta fase e até agradecem», rematou. 

A verdade da separação

Muito se tem falado sobre o fim da relação de Diogo e Carolina e António Leal e Silva veio esclarecer as circunstâncias. O comentador garantiu que os agora ex-namorados se continuam a dar bem e que a rutura aconteceu de «comum acordo».

«Eles tiveram uma relação, como toda a gente sabe. Eu acho que acabou, e a informação que tenho é que acabou de comum acordo. São duas pessoas civilizadas, que gostam um do outro, que se dão bem. Não se separaram porque houve conflito, separaram-se porque entenderam os dois», declarou.

«Ele tem 37 anos, é um homem feito. Ela é mais nova (…) Mas são pessoas que sabem o que querem. Tomaram uma decisão e a vida deles diz respeito apenas a eles — não diz respeito a fãs nem a mais ninguém», fez questão de frisar António Leal e Silva.  

Após o fim do namoro, Diogo Bordin ‘fugiu’ de Portugal e foi de férias para longe do País. Entretanto já regressou e foi visto na praia bem acompanhado. 

Relacionados

Já em Portugal, Diogo Bordin mostra-se na praia com companhia especial

Toda a verdade sobre o fim do namoro de Diogo Bordin e Carolina Braga
Temas: Diogo Bordin Carolina Braga António Leal e Silva

Fora da Casa

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Há 49 min

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Há 1h e 44min

Paixão perigosa: Francisco Monteiro viveu romance com mulher casada no Dubai (e não pode lá entrar)

Há 1h e 50min

Quase 15 anos depois! Veja como está António Queirós, vencedor da primeira edição da Casa dos Segredos

Há 1h e 59min

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Há 2h e 12min

Após as críticas, vem a resposta. O rosto de Kina é natural ou já fez procedimentos estéticos?

Há 2h e 39min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Ontem às 22:28

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com convidados bem conhecidos: Veja as imagens

28 jul, 15:01
06:52

À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula

Hoje às 13:13

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Há 2h e 12min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

20 ago, 16:21
Ver Mais

Notícias

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Há 49 min

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Há 1h e 44min

Paixão perigosa: Francisco Monteiro viveu romance com mulher casada no Dubai (e não pode lá entrar)

Há 1h e 50min

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Há 2h e 12min

Após as críticas, vem a resposta. O rosto de Kina é natural ou já fez procedimentos estéticos?

Há 2h e 39min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

Ontem às 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

Ontem às 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De impressionar! David Maurício mostra "diferença gigante" no corpo

Há 2h e 35min

Surpresa fora do "Big Brother Verão"! Família de Ana Duarte não descarta romance da cantora com ator

Há 2h e 59min

Rúben da Cruz partilha curiosidades surpreendentes... e há uma que "ninguém sabia"!

Hoje às 13:02

Maria Botelho Moniz usa "colar bonitão" igual ao de Marcia Soares... e nem imagina quanto custa!

Hoje às 12:54

Cara deformada? Equipa de Kina abre o jogo e faz esclarecimento!

Hoje às 11:16
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Há uma coincidência que une Maria Botelho Moniz a Marcia Soares. E pode uni-la a si também

Há 3h e 41min

Festa marcada? Temos o acessório perfeito. Maria Botelho Moniz e Marcia Soares aprovam

Há 3h e 51min

A seguir as pisadas do pai? Noivo de Maria Botelho Moniz ‘viciado’ neste vídeo do filho. E você vai ficar também

Hoje às 12:23

"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

Ontem às 12:39

Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

Ontem às 12:23
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais