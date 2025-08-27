Afinal, qual a ligação de Diogo Bordin a António Leal e Silva? Ex-concorrente conta tudo

Diogo Bordin separou-se de Carolina Braga após dois meses de namoro e desde então que tem estado muito próximo do comentador, António Leal e Silva, gerando rumores. Em declarações à revista 'TV Guia', o ex-concorrente do Big Brother esclareceu tudo.

«Estou numa fase muito minha. Ainda me estou encontrando com tudo isto. Tem sido um dia de cada vez. Quero tudo de bom para ela. Só não deu para ficarmos juntos. Acontece», começou por referir Diogo Bordin.

Concretamente sobre o comentador, o brasileiro explicou: «Ele é meu amigo e agradeço todo o seu apoio. Tem-me ajudado nesta fase em que subitamente fiquei sozinho em Portugal. É uma amizade normal. Temos estado mais juntos desde que me separei da Carol… porque tem sido uma fase complicada à qual ainda me estou a habituar».

Diogo Bordin falou ainda sobre a família - que está no Brasil - à mesma publicação: «Tenho um grupo de fãs que envia tudo aos meus pais. Mas está tudo bem. Eles sabem que ele me tem ajudado nesta fase e até agradecem», rematou.

A verdade da separação

Muito se tem falado sobre o fim da relação de Diogo e Carolina e António Leal e Silva veio esclarecer as circunstâncias. O comentador garantiu que os agora ex-namorados se continuam a dar bem e que a rutura aconteceu de «comum acordo».

«Eles tiveram uma relação, como toda a gente sabe. Eu acho que acabou, e a informação que tenho é que acabou de comum acordo. São duas pessoas civilizadas, que gostam um do outro, que se dão bem. Não se separaram porque houve conflito, separaram-se porque entenderam os dois», declarou.

«Ele tem 37 anos, é um homem feito. Ela é mais nova (…) Mas são pessoas que sabem o que querem. Tomaram uma decisão e a vida deles diz respeito apenas a eles — não diz respeito a fãs nem a mais ninguém», fez questão de frisar António Leal e Silva.

Após o fim do namoro, Diogo Bordin ‘fugiu’ de Portugal e foi de férias para longe do País. Entretanto já regressou e foi visto na praia bem acompanhado.