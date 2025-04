Big Brother a escaldar: Diogo Bordin fica em tronco nu e Carolina Braga não esconde o entusiasmo

Diogo Bordin surpreende ao tirar a t-shirt e Carolina Braga não esconde a reação

O clima aqueceu — e não foi só por causa do sol! Esta segunda-feira, 21 de abril, Diogo Bordin decidiu tirar a t-shirt enquanto apanhava sol no jardim da casa do Big Brother 2025. Ao seu lado, Carolina Braga foi apanhada de surpresa e a sua reação ao físico do “amigo especial” foi simplesmente… hilariante!

O momento, captado pelas câmaras do reality show da TVI, arrancou gargalhadas dentro e fora da casa, e tornou-se rapidamente viral nas redes sociais. Os seguidores não deixaram passar despercebido o olhar divertido e até um pouco embaraçado de Carolina, que não escondeu o impacto que o corpo de Diogo teve nela.

Veja o momento em vídeo, aqui.

Depois do beijo, a cumplicidade aumenta entre Diogo e Carolina

Este episódio vem poucos dias depois do tão aguardado primeiro beijo entre Diogo Bordin e Carolina Braga, que aconteceu também numa segunda-feira, a 15 de abril. O casal, apelidado carinhosamente de Diolina pelos fãs, continua a dar que falar pela química evidente e pela naturalidade com que a relação tem evoluído.

A ligação entre os dois tem sido marcada por respeito, afeto e muitos momentos cúmplices, e os fãs estão completamente rendidos.

Big Brother 2025: uma edição histórica e cheia de surpresas

A atual edição do Big Brother marca os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Desde a sua estreia, a 23 de março, o programa tem sido um verdadeiro fenómeno, com concorrentes carismáticos, estratégias inesperadas e emoções ao rubro.

Com o jogo cada vez mais intenso e reviravoltas constantes, esta edição promete continuar a surpreender — e momentos como este entre Diogo e Carolina mostram que, na casa mais vigiada do país, há sempre espaço para o inesperado… e para o romance.

Acompanhe tudo o que se passa no Big Brother 2025 e veja as imagens da reação divertida de Carolina ao ver Diogo sem t-shirt. Imperdível!