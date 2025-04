Big Brother: Depois de Carolina Braga ter terminado tudo, Diogo Bordin recebe avião polémico

No Big Brother 2025, a casa foi, mais uma vez, surpreendida pelos céus. Um novo avião sobrevoou a casa mais vigiada do país e, desta vez, a mensagem não deixou ninguém indiferente — especialmente Diogo Bordin.

"És mais forte sozinho. Fãs contigo" — foi a frase que pairou no ar e no coração do modelo brasileiro, dias depois de ter vivido um dos momentos mais difíceis da sua estadia na casa.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Uma separação dolorosa

Na passada sexta-feira, Carolina Braga e Diogo Bordin protagonizaram uma conversa intensa, sincera e profundamente emotiva. Depois de semanas de dúvidas e hesitações, Carolina decidiu pôr um ponto final na relação com Diogo.

“Estou contigo a pensar noutra pessoa”, confessou a concorrente, numa honestidade que congelou o ambiente e deixou Diogo devastado. Tentando manter a serenidade, o modelo reagiu com a mesma honestidade: “Estou cansado de ficar confuso. Cheguei ao meu limite. A única forma de fazer é cortar com a proximidade”.

Lágrimas, respeito e um abraço inesquecível

Apesar do peso das palavras e da dor evidente, ambos mantiveram sempre um tom de respeito mútuo. A despedida, marcada por um abraço silencioso e carregado de emoção, tornou-se num dos momentos mais humanos e genuínos da edição deste ano.

A casa ficou em silêncio. Os colegas, atentos, respeitaram aquele instante de fragilidade partilhada que tocou todos os que assistiam — dentro e fora da casa.

A mensagem que reacendeu a força

Agora, com o coração ainda a sarar, Diogo foi surpreendido por este gesto dos fãs. O avião enviado representa mais do que apoio: é um sinal claro de que o público reconhece a dor e, acima de tudo, a coragem do concorrente em mostrar-se vulnerável.

A mensagem, que sugere que Diogo poderá sair mais forte sem a ligação emocional a Carolina, está já a dar que falar nas redes sociais. Muitos interpretam-na como um incentivo para que o modelo jogue com mais foco… e sozinho.