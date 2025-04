Big Brother: Diogo Bordin está caidinho por Carolina. Será que a concorrente sente o mesmo?

No Big Brother, Diogo Bordin admitiu, finalmente, que tem interesse em Carolina Braga. O modelo, de 37 anos, abriu o coração, partilhou o que sente a Carolina, mas acabou a receber uma resposta que o deixou triste. Inicialmente, Carolina frisou que não se queria envolver dentro da casa, mas num momento posterior acabou a admitir que gosta de estar perto do amigo especial.

Será que esta vai ser uma história de amor? Ou um desgosto de amor?

Na gala deste domingo, do dia 13 de abril, Diogo Bordin abriu o coração a Cláudio Ramos após ver imagens da cumplicidade dos dois. O modelo esclareceu que admitiu que sente algo especial por Carolina. «Comecei a ter um carinho por ela porque eu senti que ela me ajudou. É um apoio que eu tinha na casa. Até quando eu fiquei chateado com a nomeação, ela se preocupava… mas aparentemente eu confundi as coisas. Tentei evitar de fazer essa pergunta, para não gerar toda essa situação», disse, recordando a ‘tampa’ que recebeu esta semana da amiga especial.

«O Diogo acha que carolina tem zero interesse?», quis saber Cláudio Ramos. «Sinceramente não sei. Aparentemente tudo o que faz comigo, ela faz com todos aqui. Não é objetivo dela envolver-se com ninguém aqui. Tenho de respeitar aquilo que ela fala», disse Diogo.

«Ela é minha amiga, eu prefiro manter uma amiga que eu respeito a opinião, do que simplesmente me afastar», disse ainda.

«Ficou triste?», quis saber ainda o apresentador. «A minha cabeça estava a mil, estava a tentar entender…», admitiu.

VEJA TAMBÉM: Cláudio Ramos passa-se com mosca em estúdio e revela superstição: «má vizinhança...»