Big Brother em alvoroço: Diogo Bordin recebe mais um avião e a mensagem surpreende! Veja tudo aqui

Hoje, dia 12 de abril, no Big Brother 2025, Diogo Bordin foi novamente surpreendido por um avião com uma mensagem especial. Desta vez, sem estar presente no exterior da casa, o concorrente recebeu um poderoso «Diogo de ouro, confia em ti». A mensagem deixou todos os concorrentes boquiabertos, e vários já comentaram o apoio constante que Diogo tem recebido através destes aviões.

Este não foi o primeiro avião de apoio enviado ao modelo brasileiro. No início da tarde, outro avião já tinha passado pela casa, com uma mensagem amorosa para Diogo Bordin e Carolina Braga! Este levou os dois concorrentes a terem uma conversa íntima, em que sentimentos há muito guardados foram finalmente revelados!

Na quinta-feira, 10 de abril, Diogo Bordin também foi surpreendido com uma mensagem que uniu os fãs de Portugal e Brasil. O avião, com a mensagem «DIOGO PT❤BR APOIAR E RENDIDO TEAM DIOGO BORDIN», emocionou o concorrente, que demonstrou estar visivelmente tocado pelo apoio recebido.

O público tem mostrado, cada vez mais, o seu carinho por Diogo, que se tem destacado pela sua autenticidade e carisma.

O que será que vem a seguir para Diogo no Big Brother? Continuamos a acompanhar de perto!