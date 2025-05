Da discussão mais quente ao dormir de costas voltadas: É oficial, o casal sensação do Big Brother está em risco

O amor é rei no Big Brother: Todas as imagens do pedido de namoro de Diogo Bordin a Carolina Braga aqui

Big Brother: Lisa Schincariol usa poder da troca e gera polémica — Carolina e Diogo discutem após nomeações

A troca de nomeados feita por Lisa Schincariol causou tensão no Especial de ontem do Big Brother. Carolina Braga e Diogo Bordin protagonizaram uma acesa discussão no quarto.

Foi uma noite de emoções intensas na casa mais vigiada do país. No Especial do Big Brother, conduzido por Cláudio Ramos, Lisa Schincariol exerceu o tão aguardado “poder da troca” que conquistou na última gala. A líder da semana decidiu retirar Carina Frias do lote dos nomeados e colocou, em seu lugar, Diogo Bordin.

A decisão de Lisa não caiu bem entre alguns dos colegas. Solange Tavares manifestou o seu desagrado de forma clara, mas quem não escondeu o desconforto foi Carolina Braga, namorada de Diogo. Após o direto, o casal envolveu-se numa discussão no quarto.

Segundo Carolina, Diogo teria esperado que ela tentasse convencer Lisa a poupá-lo da nomeação. A concorrente desabafou: "Acabei de te dizer que me afeta o facto de teres ficado nomeado... o que é suposto eu fazer? Porque no momento em que eu me descontrolei, tu também não te meteste!"

Diogo respondeu, visivelmente incomodado: "Continua a fazer o que achas certo... e assim pelo menos estás de consciência tranquila. Estás a jogar coisas na minha cara que eu não agi..."

À medida que a conversa foi subindo de tom, Carolina acusou o namorado de a tentar incriminar por ser “imparcial”.

Este momento de tensão surge pouco tempo depois do pedido oficial de namoro de Diogo a Carolina e parece ter deixado casal de costas voltadas. Mais tarde, antes de irem dormir, Diogo e Carolina voltam a conversar, mas as coisas não parecem ficar resolvidas. Pouco antes da emissão do TVI Reality fechar às três da manhã, Diogo e Carolina viram-se para lados opostos e vão dormir.

De manhã, o clima entre os dois não parece melhorar, pois Diogo levanta-se e vai preparar o café sem haver as carícias matinais às quais estes dois já nos habituaram. Ainda chateada com o namorado, Carolina parece ir procurar o conforto nos braços do amigo Nuno Brito.

Depois, Diogo Bordin, visivelmente incomodado, queixa-se da namorada Carolina Braga. Os dois dormiram chateados e ainda não se falaram esta manhã. Diogo queixa-se a Manuel Rodrigues da atitude da namorada.

A discussão entre Carolina e Diogo será, certamente, um dos temas quentes nos próximos dias, aumentando as expectativas em torno das próximas galas.

No Especial de ontem à noite, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

