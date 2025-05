Da parede à cama: As últimas 24 horas mais quentes de Carolina Braga e Diogo Bordin em imagens

O romance anda no ar dentro da casa do Big Brother — e esta sexta-feira, 10 de maio, trouxe mais um capítulo quente da história entre Carolina Braga e Diogo Bordin.

Durante a tarde, os dois concorrentes protagonizaram um momento de grande proximidade. Numa atmosfera de cumplicidade e tensão romântica, Carolina deitou-se sobre Diogo, num gesto íntimo que rapidamente captou a atenção de quem assistia. Entre carícias, sorrisos e olhares que dizem tudo sem palavras, o clima aqueceu — e não passou despercebido.

Mas este não foi o primeiro momento escaldante do casalinho da casa.

Ao longo da semana, Carolina e Diogo já tinham surpreendido ao trocarem beijos na casa de banho, num momento que foi sublinhado durante o Extra desta última sexta-feira à noite. O episódio foi mesmo tema de conversa dentro do confessionário, onde ambos reagiram entre risos cúmplices e alguma timidez.

Será que este romance vai resistir às pressões do jogo? Ou estamos apenas a assistir ao início de uma ligação mais profunda? Uma coisa é certa: Carolina e Diogo estão cada vez mais próximos — e as imagens não enganam.