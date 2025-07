Descubra quem Diogo Bordin abraçou após a final do Big Brother. O vídeo não engana

A gala final do Big Brother 2025 decorreu este domingo à noite, num ambiente marcado por emoções fortes, aplausos e reencontros aguardados. Embora o grande vencedor da noite tenha sido Luís Gonçalves, foi Diogo Bordin foi quem captou as atenções ao protagonizar alguns momentos inesperados fora do estúdio.

Enquanto os fãs aguardavam ansiosamente para ver quem estaria ao lado de Diogo Bordin após o final do programa, o ex-concorrente ao saiu do estúdio acompanhado por Carolina Braga, também finalista desta edição. Os dois deixaram o local discretamente no mesmo carro, num momento cúmplice que não escapou às câmaras — e que agora está a gerar forte especulação nas redes sociais.

No vídeo, após o final da gala do Big Brother, Diogo Bordin protagonizou momentos de grande emoção fora do estúdio. O ex-concorrente foi calorosamente recebido por fãs, amigos e antigos colegas da casa, distribuindo abraços e sorrisos por todos.

As reações dos seguidores não tardaram e encheram a caixa de comentários com palavras de apoio e entusiasmo. Muitos manifestaram orgulho e carinho por Diogo, com frases como «Orgulho imenso, adoramos-te!!!!!! ❤️», enquanto outros destacaram a ligação entre os dois finalistas: «Lindo o meu casalinho favorito, felicidades 😍😍» e «Diogo e Carolina, um caminho bonito no programa. Desde o início ao fim, maravilhosos 💞”.

Durante as semanas vividas na casa mais vigiada do país, Diogo e Carolina destacaram-se pela proximidade e pelos momentos de partilha emocional. Fora do jogo, essa ligação parece manter-se. Depois da gala, Diogo escreveu nas redes sociais um texto emotivo onde resumiu a noite como «especial, marcada por reencontros, emoções e muito carinho». Acrescentou ainda que, pela primeira vez fora da casa, pôde finalmente “abraçar a família e sentir, de perto, o amor de tantos fãs deste lado”, agradecendo: «Obrigado a todos os que fizeram parte deste momento. Isto é só o início!»

Por agora, os fãs mantêm a expectativa e o entusiasmo: o Big Brother chegou ao fim, mas para Diogo e Carolina, este pode ser apenas o começo.

