Diogo Bordin ainda tem esperança em algo mais com Carolina Braga? Concorrentes dançam agarradinhos

Diogo Bordin e Carolina Braga estão cada vez ais cúmplices e a ligação dos dois cresce a cada dia que passa. E há um momento que está a agitar o programa. Esta noite, após a presença de Pedro Sampaio na casa do Big Brother, Diogo Bordin resolveu ensinar a amiga especial a dançar forró. E os dois mostram-se muito agarradinhos.

Contudo, no Especial desta segunda-feira, dia 15 de abril, Carolina Braga garantiu que não se quer apaixonar na casa do Big Brother.

Em conversa com Cláudio Ramos, Carolina explicou que achou a conversa, em que Diogo confessou sentimentos por ela, muito estranha. «Eu gosto realmente do Diogo, gosto realmente dele, mas não estava há espera. Estamos a três semanas do programa e há brincadeiras que não se podem ter e fazer porque não quero que haja mas interpretações (…) Eu tenho exatamente a mesma relação com o Manel, eu durmo com o Manel, a diferença é que ele gosta também do que eu gosto», explicou.

Carolina garantiu ainda que «não há nada» entre ela e Diogo Bordin e que não e vai apaixonar no programa: «Tenho uma pessoa que não tenho nada com ela, mas tenho lhe muito respeito. É uma decisão minha, não quero estar associada a isto».

