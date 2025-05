Diogo Bordin e Carolina Braga falam sobre pedido de namoro... e 'ex' da concorrente volta a vir à baila

Entre muitos altos e baixos, a relação de Diogo Bordin e Carolina Braga parece estar cada vez mais sólida. Durante a passada madrugada, o casalinho esteve a conversar no alpendre e o modelo brasileiro parece estar a preparar um pedido de namoro especial.

A conversa surgiu porque os concorrentes chegaram à conclusão que estão juntos na casa do Big Brother há um mês. «Estou contigo há um mês. Um mês de quê?», questionou Carolina Braga. «De... precisamos de dar um nome a isto (risos). Um mês juntos», respondeu Diogo Bordin.

Em tom de brincadeira, o concorrente picou a "namorada" com o pedido de namoro que o ex-namorado da concorrente lhe fez - o tão famoso salto de avião que já deu muito que falar. «Pedi um avião para o Big. Mas você não ia estar saltando, era só um avião passando», referiu Diogo. «Saltava aqui em baixo. Era muito engraçado. Ia rir-me muito», alinhou Carolina.

Esta brincadeira vem no seguimento de o modelo brasileiro ter tido um encontro inesperado com o suposto ex-namorado da amiga especial - trata-se de uma partida do Big Brother, mas, na altura, os concorrentes não sabiam. Aliás, só descobriram ontem e Diogo Bordin assumiu que não achou piada à brincadeira.