Diogo Bordin e um ‘harem’ de mulheres famosas. Mas onde anda Carolina Braga?

Diogo Bordin anda a divertir-se longe de Carolina Braga e há fotos que o comprovam. António Leal e Silva publicou os registos de um jantar que mostra Diogo Bordin, segundo classificado no Big Brother 2025, no meio de um grupo de mulheres famosas, tais como Ágata e Cláudia Jaques.

Mas, nem sinal de Carolina Braga, a namorada que conheceu no reality show da TVI. Recentemente, foi tornado público que a jovem não acompanhou o namorado ao Algarve por estar «meio adoentada».

Diogo Bordin aproxima-se de António Leal e Silva

Depois de conquistar os telespectadores na última edição do Big Brother, Diogo Bordin parece decidido a construir o seu futuro em Portugal. A novidade foi confirmada por António Leal e Silva, comentador do reality show da TVI, que revelou em direto no Dois às 10 que os dois estão a trabalhar juntos num novo projeto.

«É um miúdo muito civilizado, muito bem-educado. Eu tive o prazer de o conhecer porque a mãe dele gostou muito dos comentários que eu fiz. E quando veio a Portugal, quis-me conhecer», contou António, explicando como nasceu a amizade com o ex-concorrente.

O laço estreitou-se e, recentemente, Diogo e António passaram uns dias juntos no Algarve. «A Carolina não podia ir, porque estava meio-adoentada e ficou em casa. E então passámos ali dois dias no Algarve maravilhosos», acrescentou o comentador, antes de revelar que estão a trabalhar num projeto com potencial: «Ele quer ficar cá em Portugal, e eu acho que ele tem tanto potencial».

As imagens dos dois em clima de cumplicidade já circulam nas redes sociais e geraram curiosidade entre os fãs do Big Brother. Para já, os detalhes do projeto permanecem em segredo, mas tudo indica que Diogo Bordin vai continuar a dar que falar em solo português.

