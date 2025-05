Discutiram forte e feio, mas o amor venceu. As imagens tórridas das "pazes" de Carolina Braga e Diogo Bordin

Carolina Braga e Diogo Bordin protagonizaram uma acesa discussão nesta terça-feira, mas ao final da noite acabaram por fazer as pazes e trocar carícias.

O momento aconteceu em direto do Extra. No jardim, Diogo Bordin e Carolina Braga mostraram-se mais apaixonados do que nunca e não se contiveram nos beijos. Em estúdio, os comentadores João Ricardo, Pedro Crispim e Inês Simões ficaram ao rubro com as imagens.

Depois, o casalinho decidiu resguardar-se no quarto e, na cama, trocaram várias carícias. Diogo Bordin e Carolina Braga trocaram olhares penetrantes e sorrisos cúmplices.

Sozinhos no quarto, os concorrentes aproveitaram para ter uma conversa sobre o relacionamento de ambos. «Em que ponto é que estamos agora? Depois disto que aconteceu...», questionou Carolina Braga. «Acho que resolvidos. Concordámos em achar um meio-termo. Temos personalidades diferentes... eu fiquei feliz por teres vindo falar comigo», respondeu Diogo Bordin.

Carolina Braga notou que tinham uma das câmaras do Big Brother mesmo apontada para eles e brincou: «Esta câmara é bué invasiva». Diogo Bordin alinhou na brincadeira e retorquiu: «Faça o sinal de conssentimento».

Carolina Braga e Diogo Bordin continuam em namoro pegado

O casalinho dormiu junto e, de manhã, Carolina Braga e Diogo Bordin acordaram nos braços um do outro. Os concorrentes trocaram vários beijinhos e abraços.