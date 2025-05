Estas são as mulheres que fazem (ou fizeram) o coração de Diogo Bordin bater mais forte

Diogo Bordin está apaixonado por Carolina Braga, mas o coração do galã brasileiro, de 37 anos, já teve outras "donas", e algumas delas bem conhecidas.

Antes de entrar no Big Brother, o concorrente já tinha participado no reality show italiano Are You The One. Neste formato, 20 solteiros - dez homens e dez mulheres - procuram o par perfeito, mas para descobrirem quem é, têm de passar por vários desafios.

Diogo Bordin inscreveu-se no programa para encontrar a sua cara-metade e foi lá que fez match com a tatuadora Marta Salerno, com quem teve uma conexão quase imediata. No entanto, o relacionamento não durou muito tempo porque Diogo Bordin acabou por se apaixonar por uma outra concorrente do formato, Aurora Lanigra. O sentimento era mútuo e os concorrentes chegaram mesmo a namorar.

Fora dos reality shows, o modelo namorou com a cantora brasileira Gabriela Melim. Uma coisa é certa: as relações que vai tendo não tiram do seu coração outras duas mulheres muito importantes, e que são para a vida: a mãe e a irmã, Raquel.

A declaração de amor de Carolina Braga e Diogo Bordin

Carolina Braga e Diogo Bordin protagonizaram um momento muito romântico esta tarde no Big Brother. Os dois concorrentes aproveitaram um momento de descanso para trocarem vários mimos.

O casalinho refugiou-se no quarto para um romântico momento a sós. Juntos na cama encontraram o momento ideal para se declararem um ao outro.

Carolina chegou mesmo a referir a Diogo: «Calhou-me o pack completo». Este momento ficou marcado pela partilha de românticas palavras mas, também, de muitos carinhos e beijos.