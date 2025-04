Fora do Big Brother... haverá futuro? Em partilha rara, Carolina Braga revela o que quer da relação com Diogo Bordin

Já não se escondem: Carolina Braga e Diogo Bordin cedem ao amor e dão beijo apaixonado. As imagens do momento aqui

Diogo e Carolina são o 'casalinho' do momento. As imagens da primeira história de amor desta edição

O clima aquece debaixo dos lençóis: Diogo Bordin e Carolina Braga deixam-se levar pela paixão e as imagens são a prova

Após uma gala intensa, a nova semana no Big Brother começa com um ambiente de muita cumplicidade e carícias trocadas entre Diogo Bordin e Carolina Braga. No jardim, a concorrente conversava com Nuno Brito sobre o futuro da sua relação com Diogo e, em tom confidencial, deu algumas "pistas" sobre o que gostaria que acontecesse entre os dois. Afinal, será que há futuro para este casalinho?

Carolina revelou a Nuno: "Gostava que o Diogo ficasse em Portugal." E continuou: "Eu adorava ganhar o programa. A única incerteza que tenho é em relação a ele, em relação aos caminhos profissionais. O Diogo é muito objetivo."

Nuno, por sua vez, elogiou a beleza de Diogo, afirmando: "Ele é muito bonito." E Carolina, com um sorriso, completou: "Não é só bonito, é inteligente, educado."

Apesar da grande admiração que tem por Diogo, Carolina também demonstrou alguma incerteza sobre o que ele pretende fazer após o programa. "Não sei o que o Diogo pretende fazer. Ele tem família no Brasil. Ele é muito independente. Aqui, estamos habituados à realidade cor-de-rosa, porque estamos sempre com a pessoa", confessou.

Carolina ainda refletiu sobre o seu medo de se apegar às pessoas, dizendo: "Por isso tenho medo de me apegar às pessoas." No entanto, com um olhar cheio de sentimentos, rematou: "Gostava muito de levar o Diogo. Vou fazer o possível, porque ele é uma pessoa muito rara de se encontrar."

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.