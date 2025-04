Galã que parou Portugal já tem uma concorrente debaixo de olho? Sem rodeios, concorrente afirma: «Louco por uma mulher em específico»

Hoje à tarde, na emissão em direto do TVI Reality do Big Brother, Manuel Cavaco fez algumas provocações ao colega Diogo Bordin sobre uma suposta almofada roubada, e Carolina Braga está envolvida na questão.

Manuel Cavaco não perde a oportunidade de 'atirar lenha para a fogueira' e diz a Carolina: «Eu já te disse... o Diogo vê-te de botas e fica assim... Micael tens aqui um concorrente...», dirigindo-se a Micael Micaelino, que alegadamente gosta de ver mulheres de botas, e acha isso atraente. E continua, «é uma mulher em específico, e é aquela em que tu estás de olho..., eu acho que o Diogo está a ir atrás da tua dama», referindo-se a Carolina Braga.

Já Diogo Bordin critica a postura de Manuel e diz que este parece um daqueles "velhos aposentados" que "comenta a vida dos outros", e diz que nunca faria tal coisa.

Nesta troca de provocações, Carolina, em tom de brincadeira, atira sobre Micael: «Nós ainda não somos assumidos.»

Mas toda esta troca de palavras deixa uma questão pertinente no ar: será que o galã da casa já está de olho numa concorrente?

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

