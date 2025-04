Irresistível: Carolina Braga 'atira' Diogo Bordin para a cama e protagoniza momento escaldante

Já não se escondem: Carolina Braga e Diogo Bordin cedem ao amor e dão beijo apaixonado. As imagens do momento aqui

Ao sol, Diogo Bordin tira a t-shirt e Carolina Braga reage assim: As imagens aqui

O clima aquece debaixo dos lençóis: Diogo Bordin e Carolina Braga deixam-se levar pela paixão e as imagens são a prova

O clima na casa do Big Brother está cada vez mais quente e os principais 'culpados' são Carolina Braga e Diogo Bordin. O 'casalinho' não se larga e faz questão de demonstrar o afeto mútuo sem medos. Desta vez, Carolina Braga 'atirou' Diogo Bordin para a cama, protagonizando um momento escaldante que não passou despercebido.

O romance está no ar, e o 'casalinho' Carolina Braga e Diogo Bordin são os grandes impulsionadores disto. Os colegas já não se largam e fazem questão de viver o seu amor dentro da casa mais vigiada do país. Recorde-se que ambos já se declararam um ao outro e vivem dias de muita paixão. As manhãs têm sido intensas e templo de momentos de puro romance. Enquanto os restantes colegas ainda dormiam, Diogo não resistiu a provocar a companheira: «Quero te beijar e não posso», murmurou, sorridente. A resposta de Carolina foi imediata e doce: «Porque é que és tão querido? Pensava que não haviam homens assim…».

O 'casalinho' que está a apaixonar Portugal está mais cúmplice que nunca, e os momentos dos quais são protagonistas são de derreter o coração. Esta noite, antes de se deitarem, os concorrentes foram centro de mais um momento marcante. A temperatura voltou a disparar quando Carolina Braga 'atirou' Diogo Bordin para a cama, deitando-se por cima dele enquanto trocavam um beijo apaixonado. Este momento escaldante marcou mais uma intensa demonstração de afeto do casal que, sem medos, expressa todo o seu amor.