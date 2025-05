Lágrimas e ataques sem fim: Após deixar a casa do Big Brother a tremer, Diogo Bordin desaba e não poupa Luís Gonçalves

Esta sexta-feira, 10 de maio, o Diário do Big Brother, conduzido por Maria Botelho Moniz, mostrou-nos como a tensão dentro da casa mais vigiada do país continua a escalar... e sem sinais de abrandamento.

O painel de comentadores – Adrielle Peixoto, Francisco Monteiro e Inês Simões – esteve em estúdio para analisar os momentos mais intensos que sucederam ao Especial mais tenso desta edição. E houve muito para comentar.

Depois de um confronto onde as palavras magoaram mais do que qualquer grito, Diogo Bordin atirou a expressão que provocou o verdadeiro caos na casa do Big Brother: "perfil de abusador", referindo-se diretamente a Luís Gonçalves. Uma acusação grave, dita num contexto de emoções à flor da pele, que marcou profundamente todos os envolvidos.

Mas a tensão não ficou por aí.

Logo após o Especial, Luís Gonçalves entrou em rota de colisão com Nuno Brito, num momento em que os ânimos se exaltaram de forma imprevisível. As imagens exclusivas transmitidas no Diário mostraram um Luís visivelmente irritado a responde a todas as acusações em várias direções, mas especialmente contra Diogo, o autor do termo que o abalou profundamente.

Mais tarde, no confessionário, Diogo Bordin mostrou-se visivelmente abalado. As lágrimas caíram, mas não foram sinónimo de fraqueza. Pelo contrário, Diogo falou de forma intensa sobre o que sentiu e voltou a reforçar a sua posição contra o comportamento de Luís, sem poupar nas palavras.

"Como é que o Luís é o herói daqui? Todos esses tipos de forma de intimidação, ameaça, para fazer a pessoa questionar-se se aquilo realmente aconteceu... acho que é uma coisa tão séria. Eu não estou a dizer que ele é abusador, mas eu já vi ele a fazer isso com o Nuno, com outras pessoas... de tentar inverter a situação, de tentar acusar...", desabafa o líder.

Mais tarde... os ânimos parecem ter acalmado, após uma conversa entre Luís Gonçalves e Diogo Bordin, que acabou de forma surpreendente. Mas será que o abraço final de ambos os concorrentes resolveu mesmo este atrito feroz?

Em cima, deslize para ver as imagens do momento em que Diogo Bordin desabou em lágrimas no confessionário, e o conforto que depois encontrou nos braços da "namorada" Carolina Braga.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08