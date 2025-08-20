Longe de Portugal. Descobrimos para onde Diogo Bordin ‘fugiu’ após a separação. E temos as imagens

Ao Minuto

13:11
Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso» - Big Brother
04:49

13:04
Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro» - Big Brother
01:36

12:32
Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite» - Big Brother
01:51

12:15
Viriato implacável com Ana: «Ela que vá para o caraças com as teorias dela» - Big Brother
02:38

11:57
Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo - Big Brother

11:46
Miranda ameaça 'boicotar' prova semanal: «Se me enervam muito, se aparecer a minha avó, não a vou ignorar» - Big Brother
01:41

11:27
Viriato dispara para Miranda e Afonso e os ânimos exaltam-se: «Nunca vais chegar onde eu vou chegar» - Big Brother
04:17

11:20
«Calada és uma poeta!»: Viriato Quintela perde a cabeça com Ana Duarte - Big Brother
01:13

11:16
Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Eu dispenso, não te vou ouvir» - Big Brother
02:54

11:15
Prova semanal 'boicotada' por Afonso e os ânimos exaltam-se: «Foi de propósito» - Big Brother
07:00

10:53
Afonso Leitão tem atitude irrefletida e deixa Jéssica Vieira furiosa: «És um guloso!» - Big Brother
04:51

10:52
Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas - Big Brother
04:51

10:45
Mistério desvendado: Descoberto o 'ladrão' do tabaco que está a deixar a casa virada do avesso - Big Brother
00:49

10:44
Miranda faz nova cena de ciúmes: «Não de dás abraços, só dás abraços à...» - Big Brother
01:42

10:36
Afonso e Miranda voltam ao ataque? Casa em alvoroço após desaparecimento do tabaco: «É indecente» - Big Brother
02:31

10:35
Aos berros logo de manhã. Viriato e Miranda têm alta discussão: «És nojenta, baixa, suja» - Big Brother
02:30

10:20
Novo dia, nova partida: Viriato acorda mal humorado por causa do tabaco desaparecido - Big Brother
03:25

10:09
Um homem, uma mulher apaixonada e uma ex destroçada. O maior 'babado' chegou ao BB e isto é o que tem de saber - Big Brother

09:47
Catarina Miranda recorda atrito com Francisco Monteiro: «Ele destruiu-me lá fora. Eu...» - Big Brother

09:28
Avião muda tudo: depois de uma noite tensa, Afonso e Miranda fazem as pazes e perdem-se em abraço íntimo - Big Brother
00:43

09:23
Afonso Leitão farto dos ciúmes de Miranda: «Vais começar a falar sozinha» - Big Brother
05:41

09:20
Marcelo Palma expõe Afonso: «Ele gosta da Jéssica, mas não está na altura de assentar» - Big Brother
03:26

09:15
Será que há volta a dar? Ana e Viriato têm conversa franca: «Queres ser a mulher independentona» - Big Brother
02:24

09:12
Nem tudo são discussões: Concorrentes unem-se para dançar e cantar... e Kina dá um 'show' - Big Brother
02:56

09:08
Catarina Miranda diz a Afonso que está apaixonada: e a reação do concorrente é impagável - Big Brother
01:22

Acompanhe ao minuto

Longe de Portugal. Descobrimos para onde Diogo Bordin ‘fugiu’ após a separação. E temos as imagens

  • Big Brother
  • Hoje às 09:07
Longe de Portugal. Descobrimos para onde Diogo Bordin ‘fugiu’ após a separação. E temos as imagens - Big Brother

Diogo Bordin não está em terras portuguesas. Ex-concorrente do Big Brother mostra-se longe após fim do namoro com Carolina Braga.

O romance que começou no Big Brother 2025 chegou ao fim. Diogo Bordin e Carolina Braga, que se conheceram e começaram a namorar no reality show da TVI, anunciaram no dia 13 de agosto que decidiram seguir caminhos separados.

Agora, o ex-casal tem-se mostrado a "recuperar", através de posts nas redes sociais. Estão em lados oposto.

Diogo Bordin já não está em Portugal, apesar de ter ficado uns tempos a desfrutar da companhia de novos amigos, como é o caso de António Leal e Silva. Neste momento, o modelo encontra-se em Barcelona, cidade onde já vivia antes de entrar no programa. Ainda assim, Diogo já anunciou que vai regressar a Portugal ainda hoje: «Fui descansar um pouco e agora vou voltar à rotina».