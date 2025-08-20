Longe de Portugal. Descobrimos para onde Diogo Bordin ‘fugiu’ após a separação. E temos as imagens

O romance que começou no Big Brother 2025 chegou ao fim. Diogo Bordin e Carolina Braga, que se conheceram e começaram a namorar no reality show da TVI, anunciaram no dia 13 de agosto que decidiram seguir caminhos separados.

Agora, o ex-casal tem-se mostrado a "recuperar", através de posts nas redes sociais. Estão em lados oposto.

Diogo Bordin já não está em Portugal, apesar de ter ficado uns tempos a desfrutar da companhia de novos amigos, como é o caso de António Leal e Silva. Neste momento, o modelo encontra-se em Barcelona, cidade onde já vivia antes de entrar no programa. Ainda assim, Diogo já anunciou que vai regressar a Portugal ainda hoje: «Fui descansar um pouco e agora vou voltar à rotina».