Milho nas cuecas? A brincadeira matinal entre Carolina Braga e Diogo Bordin que quase deixou o modelo... com tudo ao léu

O amor está no ar — e com ele, muita boa disposição! Carolina Braga e Diogo Bordin, o casal sensação da atual edição do Big Brother, voltaram a dar que falar, desta vez graças a uma manhã repleta de gargalhadas, cumplicidade e... uma situação insólita que quase deixou Diogo sem calções!

Entre provocações carinhosas e brincadeiras típicas de quem vive intensamente o dia a dia dentro da casa mais vigiada do país, os dois concorrentes protagonizaram um momento tão inesperado quanto divertido. Tudo aconteceu ainda durante a manhã, quando Carolina, visivelmente bem-disposta, decidiu pregar uma partida ao namorado — após este ter colocado milho dentro dos seus calções, a concorrente decide "vingar-se".

Será que teve sucesso? Veja o vídeo do momento.

Entre olhares cúmplices, abraços e partilhas espontâneas, Carolina e Diogo têm conquistado o público com a sua naturalidade e leveza — mostrando que, mesmo sob pressão, o amor e o bom humor podem ser os melhores aliados.