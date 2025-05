«Não te quero contaminar»: Mais frágil do que nunca, Diogo Bordin desabafa com Carolina Braga

Depois dos últimos acontecimentos da casa do Big Brother, Diogo Bordin não aguentou e acabou por ir abaixo. No quarto, o concorrente isolou-se a acabou por não conter as lágrimas. Para ninguém o ver, tapou-se com a almofada, mas Carolina Braga reparou e não hesitou em apoiar o "namorado".

«Não estou aqui só para o bem, Diogo. Não me metas nesse papel de não me quereres contaminar...», começou por dizer a jovem de Cascais. «Eu sou emocionalmente drenado, você está feliz, você está bem, Carol. E eu não quero contaminar», respondeu Diogo Bordin. «Achas que eu estou feliz e que estou bem a saber que tu estás mal? Achas que eu fico bem? Se eu estou feliz, claro que eu vou puxar o máximo possível para cima para que tu também estejas bem. Se tu não conseguires estar bem, ao menos deixa-me estar perto de ti. Se me afastas, não consigo entender o que sentes», retorquiu Carolina, visivelmente aborrecida.

Ainda um pouco emocionado, Diogo Bordin explicou que «não aconteceu nada de novo», mas que o ambiente da casa o está a «contaminar». O facto de não ter um tempo para estar sozinho também o incomoda. «Só preciso de descansar um pouco, eu vou ficar bem. Não precisas de fazer nada, fica só um pouco aqui comigo. Não aconteceu nada de novo, estou só cansado, não tenho mais energia para isto», garantiu.

Durante alguns minutos, os concorrentes ficaram em silêncio, a contemplarem-se e a darem festinhas um ao outro. Carolina Braga deu vários beijinhos ao companheiro e, depois, decidiu dar-lhe algumas palavras de força. «Fazer a minha parte é estar aqui, perto de ti, e saber que estás bem. Isso é o mais importante. (...) Vamos recuperar essa energia juntos, não tens de passar por isso sozinho. Não é um problema teu, é nosso. E se quiseres fechar os olhos e descansar, quando acordares, eu vou estar aqui. Eu não te vou deixar estar triste sozinho nem a sofrer sozinho, pelo menos enquanto eu cá estiver», garantiu.

«Sou muito sortudo por te ter encontrado aqui dentro», findou Diogo.