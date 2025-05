O amor venceu. Diogo Bordin e Carolina Braga fazem as pazes e acabam agarradinhos

Carolina Braga e Diogo Bordin dão nova chance ao amor: Após uma manhã de tensão, o casal protagonizou uma reconciliação digna de novela.

No Big Brother, o amor voltou a sorrir para Carolina Braga e Diogo Bordin. Depois de uma manhã marcada por uma acesa discussão, que deixou o casal de costas voltadas, os dois concorrentes resolveram os desentendimentos e deram uma nova oportunidade à relação.

Durante as primeiras horas do dia, a tensão foi visível entre Carolina e Diogo que deixaram os restantes colegas da casa em alerta. A zanga matinal parece ter tido origem em mal-entendidos acumulados sobre o «resort da Malveira» e a liderança de Diogo. O concorrente tentou justificar os seus comportamentos da noite anterior. Carolina Braga, por sua vez, mostrou-se recetiva e disposta a ouvir.

Relembre-se da discussão:

A dinâmica do resort de luxo do Big Brother, que dividiu os concorrentes em hóspedes e empregados, está a dar muito que falar. Esta manhã, Carolina Braga e Diogo Bordin tiveram um arrufo por causa da forma como o líder está a lidar com os empregados, grupo onde se insere a concorrente de Cascais.

«Está a haver pouca empatia para connosco. Uma coisa é brincar, outra coisa é abusar. Achei super mau nós estarmos a servir o jantar, a fazer de tudo, e tu estares sentado à mesa a falar de respeito como se nós não tivéssemos respeito por vocês. Depois, levantas a voz para falares para nós em relação a quantidades de comida. Acho que se és lider de uns, és lider de outros...» começou por referir Carolina Braga.

Diogo Bordin explicou que se exaltou porque a comida tinha de ser gerida de melhor forma por parte dos empregados, que estão responsáveis por fazer as refeições para o grupo dos hóspedes, mas Carolina Braga não gostou da justificação do concorrente. «Estamos a fazer o nosso melhor. Não venham pedir aquilo que é impensável. Não venham exigir de nós aquilo que vocês não estão a entregar também. Eu não vou estar a decorar o que é que cada pessoa pede. Eu não tenho de limitar, as pessoas é que têm de ter noção... »

Carolina Braga abandona conversa com Diogo Bordin

Os ânimos exaltaram-se e aquela que parecia uma discussão sobre tarefas, passou para o lado mais pessoal e Carolina Braga acusou Diogo Bordin de a ignorar. «Já tive tempo para conversar com a Lisa, a Solange veio perguntar-me se eu estava bem ou não. Viu-me mais stressada, veio ter comigo. E nós? Encontramo-nos para dar beijos, depois tu vais à tua vida e eu vou à minha. Eu nem disse nada porque não me quero chatear, mas ontem estava a lavar a roupa e tu viste aqui só para me dar um beijo de boa noite, depois de tudo o que aconteceu», referiu.

Carolina Braga não gostou da resposta e não se deixou ficar: «E tu não paras para pensar um segundo porque é que não quero falar contigo? Só vês o teu lado? Mas se para ti está tudo certo, para mim também está tudo certo. Depois, estávamos ali na cozinha, chamei-te e viraste-me costas.»

A relação entre Carolina e Diogo continua a ser uma das mais seguidas e comentadas desta edição do Big Brother.

