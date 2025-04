O que dizem os fãs de Diogo Bordin do beijo mais viral da Internet?

Já não se escondem: Carolina Braga e Diogo Bordin cedem ao amor e dão beijo apaixonado. As imagens do momento aqui

O amor está no ar na casa mais vigiada do país! Depois de semanas de cumplicidade, conversas trocadas ao ouvido, olhares intensos e muitos gestos de carinho, Diogo Bordin e Carolina Braga deram o primeiro beijo no Big Brother. E claro, a internet — especialmente os fãs — não aguentou tanta emoção.

A página oficial de apoio a Diogo Bordin no Instagram partilhou o vídeo do momento mais quente dentro da casa mais vigiada do País: o beijo de Diogo e Carolina. O vídeo mostra o tão aguardado beijo, seguido de momentos ternurentos entre o casal dentro da casa.

O vídeo do beijo de Diogo e Carolina está a comover os seguidores

“Depois de muitas conversas cúmplices, gestos de carinho trocados e olhares que já diziam tudo… Diolina finalmente aconteceu!”, lê-se na descrição que acompanha o vídeo, num post que já soma milhares de visualizações, reações e comentários.

A emoção dos fãs é palpável: “Ver o nosso menino com aquele sorriso estampado no rosto, com os olhos brilhantes enquanto olhava para a Carol… não há coração que aguente!”, escreveram na legenda, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Diogo e Carolina: uma ligação feita de respeito e leveza

Mais do que um simples romance televisivo, muitos seguidores têm elogiado a forma como a relação entre Diogo e Carolina tem vindo a crescer. O grupo de apoio descreve esta ligação como “cheia de respeito, afeto e muita leveza”, algo que tem tocado quem segue o programa de perto.

Fãs reagem ao casal “Diolina”: “Sentem a química no ar?”

Com o nome de casal já definido — Diolina —, os fãs não perderam tempo a comentar o vídeo e a dar força a esta nova história de amor dentro do Big Brother. As reações foram imediatas, com frases como “Casal lindo!”, “Finalmente!” e “Estava à espera deste momento desde o início!” a invadirem a caixa de comentários.

O grupo de apoio terminou a partilha com uma pergunta direta aos seguidores: “E agora queremos saber de vocês: o que acham deste casal? Sentem a química no ar?”. Pelo número de corações, emojis e palavras de apoio, parece que a resposta é um enorme sim!

