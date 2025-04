Olhares, mimos e muita cumplicidade: Os momentos mais românticos de Diogo e Carolina no Big Brother

Diogo Bordin e Carolina Braga já não escondem a proximidade que os une.

Os dois concorrentes têm partilhado vários momentos de carinho.

A casa do Big Brother está ao rubro! O clima está cada vez mais quente, e as as emoções estão à flor da pele. Mas nem só de discussões vive o programa... há uma proximidade entre concorrentes que está a dar que falar...

Diogo Bordin e Carolina Braga entraram juntos na casa mais vigiada do País e desde então que se aproximaram bastante, sendo muito amigos no jogo.

Mas será que é só uma amizade? Ultimamente os momento de cumplicidade entre os dois têm sido muitos.

Após o Especial de ontem com Cláudio Ramos, marcado por momentos de tensão entre os rivais do momento, Carolina Braga e Luís Gonçalves, a concorrente procurou apoio nos braços de Diogo Bordin.

Desamparada com a troca de acusações da qual foi uma das protagonistas, Carolina procurou consolo no abraço de Diogo e o momento deu muito que falar.

Os concorrentes mostram-se cada vez mais próximos, e a troca de "mimos" já se fazem notar. Enquanto desabafava com os colegas, Carolina sentou-se ao colo do concorrente que a envolveu nos seus braços.

Também durante a habitual sessão de cinema de sábado à noite, os concorrentes juntaram-se para ver o filme "cabeça com cabeça". Diogo Bordin e Carolina Braga têm demonstrado alguma proximidade e cumplicidade nos últimos tempos e esta foi a oportunidade perfeita para ficarem ainda mais próximos.