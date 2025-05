Problemas no paraíso? Diogo Bordin abre o coração e assume não ter gostado da brincadeira do ex falso de Carolina Braga

Em pânico, Diogo Bordin revela conversa que teve com o ex-namorado de Carolina Braga. Surpreenda-se com as imagens

Durante a gala, a relação entre Carolina Braga e Diogo Bordin foi colocada à prova, uma vez que o concorrente teve uma visita muito especial. No restaurante do Big Brother, Diogo Bordin encontrou-se com o ex-namorado de Carolina Braga, o que fez subir o clima de tensão. O casal foi surpreendido com uma pequena partida de Cláudio Ramos e do anfitrião, o que gerou fortes reações.

Mas, afinal, tudo foi uma pequena partida engenhada por Cláudio Ramos e pelo Big Brother. Durante o Especial, o apresentador mostrou as imagens ao casal, esclarecendo o sucedido. Carolina Braga desmanchou-se a rir de imediato e tirou um peso de cima dos ombros de Diogo Bordin, assegurando-o de que tudo está bem. Ainda assim, é de salientar a diferença de reações entre os dois. Carolina Braga não controlou o sorriso e, desde logo, protagonizou um hilariante momento ao desfazer-se em riso. Por outro lado, Diogo Bordin não esboçou qualquer reação ficando imóvel ao ver as imagens, o que gerou preocupação.

Esta reação não passou despercebida a Carolina Braga que, desde logo, se preocupou com o estado espírito do amigo especial. O 'casalinho' isolou-se no jardim e, longe da atenção dos colegas, tiveram uma conversa sincera e emocional. Carolina Braga não quis de deixar de assegurar a Diogo Bordin de que tudo está bem, e que a partida do ex-namorado não passou de uma 'brincadeira de mau gosto'. Ainda assim, Diogo Bordin questionou-a se o sucedido era motivo de riso, uma vez que, para ele, não despertou qualquer reação positiva.

Carolina Braga defendeu-se afirmando que nada daquilo havia sido responsabilidade sua e, por isso, mais valia rir. Diogo Bordin apontou para a sua reação inicial e admitiu que sentiu a sua amiga especial 'estranha' para com ele. Os dois sentiram que o sucedido não foi o melhor para o ambiente na relação. Mais que ninguém, Diogo Bordin mostrou-se abalado com toda esta situação, revelando preocupações com o futuro da mesma.