Romance no ar? Há finalmente uma confissão entre Diogo Bordin e Carolina Braga! Ora veja

Diogo Bordin e Carolina Braga entraram ao mesmo tempo na casa do Big Brother 2025 e desde esse momento que o público tem gostado de ver a cumplicidade dos concorrentes. Até agora, era apenas amizade... Até que Diogo Bordin quebrou o gelo e confessou ter interesse na colega. Ainda assim, não foi correspondido...

Hoje, dia 12 de abril de 2025, a casa inteira ficou de boca aberta quando um novo avião com uma mensagem passou pela casa mais vigiada do país. A mensagem era amorosa e era para Diogo Bordin e Carolina Braga!

De seguida, os dois concorrentes isolaram-se para uma conversa privada, em que tentaram esclarecer os sentimentos entre ambos. O modelo brasileiro explicou que não queria expor a colega perante todo o grupo, daí falar deste assunto em privado e de nem sempre estar perto de si para lhe dar carinho: «Não queria que a casa soubesse».

Contudo, não deixou de salientar: «Gosto de estar perto de ti (...) confio em você (...) com o tempo, vamos criando o apego e o carinho».

Carolina também fez uma confissão: «Eu também gosto de estar perto de ti».

No fim, Diogo e Carolina acabaram abraçados no sofá! Será que temos mesmo romance à vista?

No Big Brother, os concorrentes divertem-se a cantar e a dançar, menos Diogo Bordin e Carolina Braga! O concorrente isola-se no quarto e declara-se à amiga especial, enquanto se mostra fragilizado...

O modelo assumiu que pdoerá vir a sentir algo além de uma ligação amigável entre os dois, e procurou entender se Carolina retribui estes sentimentos: «Não sei, eu sinto que a gente tem afinidade, eu sinto que eu gosto de ficar com você, mas ao mesmo tempo, eu sinto que você tem isso com todo mundo. Eu acho que se a gente continuar assim, talvez eu me pegue numa posição desconfortável», afirmou o brasileiro.

Carolina Braga, por sua vez, começou por questionar: «O que é que eu posso fazer para que tu não te sintas assim? (...) Se tu quiseres que eu me afaste de ti, está tudo bem». Assim, Carolina cortou as possibilidade de existir algo mais entre os dois, ao afirmar ainda que terminou uma longa relação no início deste ano e que não se sente emocionalmente disponível.

«Eu não estou apaixonado, não sou freak nem nada. Fica tranquila», garantiu Diogo.

Para Carolina, este carinho que o colega sente pode ser apenas devido ao isolamento do resto do mundo, dado que estão fechados na casa do Big Brother: «Tu não achas que podes sentir isso por estarmos aqui fechados e passarmos muito tempo juntos, por não termos acesso a mais ninguém?».

«Talvez da forma que tudo aconteceu, de eu sentir um carinho de você ter me ajudado. Eu sinto que estou muito melhor do que duas semanas atrás. Em termos de me expor, de conseguir conversar, de conseguir lidar com todo mundo, de entender o jogo (...) Eu entrei muito despreparado, entrei muito inocente. E eu acho que no meio de tudo isso, você aconteceu. Por isso que eu fiquei na dúvida, eu não tinha um posicionamento».