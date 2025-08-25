Solteiro, o fenómeno Diogo Bordin mostra-se em tronco nu

Solteiro, Diogo Bordin exibe físico em tronco nu e volta a dar que falar

Diogo Bordin, considerado um verdadeiro fenómeno das redes sociais, voltou a surpreender os fãs ao partilhar uma nova fotografia em tronco nu. O ex-concorrente do «Big Brother» tem multiplicado as interações online, e a sua boa forma física não passou despercebida.

Solteiro e cada vez mais mediático, Diogo Bordin tem conquistado milhares de seguidores que não poupam elogios. És único e um homem muito especial. Diverte te e segue feliz e decidido no teu propósito, pode ler-se entre os muitos comentários deixados na publicação.

A imagem, onde surge descontraído e confiante, reforça o estatuto de galã do jovem, que continua a dar que falar mesmo fora da casa mais vigiada do país.

O romance que começou no Big Brother 2025 chegou ao fim. Diogo Bordin e Carolina Braga, que se conheceram e começaram a namorar no reality show da TVI, anunciaram no dia 13 de agosto que decidiram seguir caminhos separados. Agora, o ex-casal tem-se mostrado a "recuperar", através de posts nas redes sociais.

Numa nota conjunta, partilhada nas redes sociais, o ex-casal revelou que pôs um ponto final no namoro. «Gostaríamos de informar que de forma respeitosa, decidimos terminar o nosso relacionamento. Esta decisão foi tomada com maturidade e consciência, a pensar no bem-estar de ambos», começaram por escrever, na mensagem divulgada nos stories do Instagram.

«Sentimos muito carinho e respeito um pelo outro, por isso pedimos que preservem a nossa privacidade neste momento e evitem comentários ou especulações desnecessárias. Pedimos respeito um pelo outro. Agradecemos muito o carinho de todos. Carol e Diogo», findaram.

A mensagem, assinada por ambos, sublinha que a decisão foi tomada de forma consciente e respeitosa, e apela à compreensão do público, pedindo que não haja especulações sobre os motivos da separação.

O que é feito de Carolina Braga?

Carolina Braga separou-se de Diogo Bordin e tem agora uma nova vida, mais radiante do que nunca e a cumprir sonhos antigos. Nos stories do Instagram, a ex-concorrente do Big Brother mostrou as chaves da casa nova.

«O dia em que assinei o contrato da minha casa e que finalmente tenho as chaves do nosso novo lar. Um novo começo para mim, Scott e Noa. Que comecem as mudanças», escreveu Carolina.

Recorde-se que Diogo Bordin e Carolina Braga surpreenderam ao confirmar o fim do namoro, ao fim de dois meses de relação. O amor, que começou no Big Brother 2025, não resistiu e os dois seguiram rumos em separado.

Muito se tem falado sobre o fim desta relação e António Leal e Silva, grande amigo de Diogo Bordin, veio esclarecer as circunstâncias. O comentador garantiu que os agora ex-namorados se continuam a dar bem e que a rutura aconteceu de «comum acordo».

«Eles tiveram uma relação, como toda a gente sabe. Eu acho que acabou, e a informação que tenho é que acabou de comum acordo. São duas pessoas civilizadas, que gostam um do outro, que se dão bem. Não se separaram porque houve conflito, separaram-se porque entenderam os dois», declarou.

«Ele tem 37 anos, é um homem feito. Ela é mais nova (…) Mas são pessoas que sabem o que querem. Tomaram uma decisão e a vida deles diz respeito apenas a eles — não diz respeito a fãs nem a mais ninguém», fez questão de frisar António Leal e Silva.

Após o fim do namoro, Diogo Bordin ‘fugiu’ de Portugal e encontra-se de férias longe do País.