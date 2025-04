Ups! Diogo Bordin confronta Carolina sobre acontecimento inédito da noite. A reação da concorrente diz tudo: «Toda as câmaras apontadas...»

No Big Brother, o galã desta edição, Diogo Bordin, tem arrancado suspiros por todo o país. A vida amorosa do concorrente brasileiro tem dado que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país. O modelo já participou noutro reality show, no qual fez match com outra mulher e agora, no Big Brother Portugal, parece que o coração também já foi a jogo...

Na casa do Big Brother 2025, Diogo Bordin mostrou-se rendido a Carolina Braga. Inclusive, declarou-se, mas não recebeu a resposta esperada... Ainda assim, a proximidade entre os dois concorrentes continua a ser visível e os fãs deliram com a possibilidade de os dois se poderem vir a apaixonar.

Atualmente no jogo, fala-se sobre a existência de um possível 'trisal', dado que o concorrente Manuel Cavaco mostra-se várias vezes entre os dois colegas. Apesar de Diogo apenas nutrir interesse por Carolina, Manuel já mostrou sentir atração pelo brasileiro...

Algo aconteceu na passada noite do dia 16 de abril! Diogo Bordin conversou com Carolina Braga pela manhã sobre a noite anterior. Diogo e Carolina voltaram a estar deitados na mesma cama que Manuel Cavaco e comentam como poderá ter parecido para os colegas e telespectadores.

Recorde o momento em que Diogo se declarou a Carolina:

Diogo Bordin e Carolina Braga entraram ao mesmo tempo na casa do “Big Brother 2025”, desde esse momento que o público tem gostado de ver a cumplicidade dos concorrentes. Até agora, era apenas amizade... Até que Diogo Bordin quebrou o gelo e confessou ter interesse na colega. Ainda assim, não foi correspondido...

O modelo assumiu que poderá vir a sentir algo além de uma ligação amigável entre os dois, e procurou entender se Carolina retribui estes sentimentos: «Não sei, eu sinto que a gente tem afinidade, eu sinto que eu gosto de ficar com você, mas ao mesmo tempo, eu sinto que você tem isso com todo mundo. Eu acho que se a gente continuar assim, talvez eu me pegue numa posição desconfortável», afirmou o brasileiro.

Carolina Braga, por sua vez, começou por questionar: «O que é que eu posso fazer para que tu não te sintas assim? (...) Se tu quiseres que eu me afaste de ti, está tudo bem». Assim, Carolina cortou as possibilidade de existir algo mais entre os dois, ao afirmar ainda que terminou uma longa relação no início deste ano e que não se sente emocionalmente disponível.

«Eu não estou apaixonado, não sou freak nem nada. Fica tranquila», garantiu Diogo.

Para Carolina, este carinho que o colega sente pode ser apenas devido ao isolamento do resto do mundo, dado que estão fechados na casa do Big Brother: «Tu não achas que podes sentir isso por estarmos aqui fechados e passarmos muito tempo juntos, por não termos acesso a mais ninguém?».

«Talvez da forma que tudo aconteceu, de eu sentir um carinho de você ter me ajudado. Eu sinto que estou muito melhor do que duas semanas atrás. Em termos de me expor, de conseguir conversar, de conseguir lidar com todo mundo, de entender o jogo (...) Eu entrei muito despreparado, entrei muito inocente. E eu acho que no meio de tudo isso, você aconteceu. Por isso que eu fiquei na dúvida, eu não tinha um posicionamento».

No fim, Carolina Braga mostrou-se em baixo ao sentir que a rejeição deixou o colega triste.

Durante uma sessão de perguntas no Armazém da casa, o modelo revelou com quantas mulheres se evolveu desde o início deste ano. Supreenda-se aqui com a revelação. Dia 28 de março, numa conversa íntima sobre relacionamentos, o concorrente e modelo revelou que este ano apenas se envolveu com uma única mulher.

Saiba mais sobre o homem do momento:

O Diogo nasceu no Brasil e, atualmente, divide a sua vida entre aquele país, Espanha e Itália. Chegou a estudar Engenharia Eletrónica, mas interrompeu o curso para se lançar como modelo internacional. No seu portfolio incluem-se campanhas para grandes marcas de roupa.

Gisele Bündchen e Penélope Cruz são alguns dos nomes com quem já contracenou em campanhas publicitarias. Em Itália participou no reality “Are you the one?”. Assume que gosta de desafios e que é uma pessoa muito competitiva.

Refere que esta é a altura certa para entrar no Big Brother português porque com o seu percurso de vida, que inclui viagens por todo o globo e várias relações amorosas, ganhou experiência e maturidade. Ferramentas que, acredita, o poderão levar à vitória.