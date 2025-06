Viralizou! Quase 2 mil comentários. O que dizem os seguidores deste momento?

Tudo o que não viu: As últimas imagens mais escaldantes de Diogo Bordin e Carolina Braga no Big Brother

O amor está mesmo no ar... e na água!

A poucas horas do grande final do Big Brother, a TVI partilhou no Instagram um vídeo que já se tornou viral, ao mostrar um momento íntimo e apaixonado entre dois dos concorrentes mais acarinhados desta edição: Carolina Braga e Diogo Bordin.

Na publicação, vemos o casal numa piscina, entregue a uma dança envolvente e cúmplice, que está a derreter corações por todo o país. A legenda não deixa margem para dúvidas: "O amor está no ar! Carolina Braga e Diogo Bordin em dança sensual e apaixonada, a poucas horas do fim!"

As reações não se fizeram esperar. Nos comentários, multiplicam-se as mensagens de apoio e carinho ao casal. De entre as muitas palavras partilhadas pelos fãs, destacam-se: “Casal lindo felicidade”, “Sejam felizes e vão dando notícias desse amor”, “Lindos, sejam muito muito felizes.”

Este vídeo não só reforça a ligação entre os dois concorrentes, como também deixa no ar a esperança de que este romance vá além das paredes da casa mais vigiada do país.

Num reality show onde todas as emoções estão à flor da pele, este momento representa mais do que uma simples troca de olhares: é um testemunho da autenticidade, da vulnerabilidade e da beleza de viver o amor em liberdade.