A história de vida marcante de Diogo Bordin: «Invadiram o meu quarto, prenderam-nos com fita, colocaram gel nas cuecas…»

Diogo Bordin emocionou-se ao partilhar a sua Curva da Vida na gala deste domingo do Big Brother. O modelo, de 37 anos, partilhou alguns dos momentos mais complicados que já viveu.

Diogo Bordin tinha 8 anos quando teve de superar uma situação que o marcou, durante uma estadia noutro País longe de casa. «As pessoas que eram dispostas a cuidar de mim, foram as mesmas que invadiram o meu dormitório de madrugada, prenderam-me com fita, colocaram gel nas cuecas, pasta de dentes no corpo inteiro. (…) Fizeram-me caminhar o corredor inteiro assim (…), eu tinha 8 anos», relatou, com as lágrimas a escorrer.

Além disso, Diogo Bordin conta como sofreu por ter sido assediado já quando era modelo profissional.

«O booker da minha agência, como eu não queria nada com ele, começou a cortar os meus trabalhos», desvenda Diogo Bordin. «Era muito bonzinho (…) não via tanta maldade nas pessoas. Tem vários tipos de assédio, mas teve um, que aconteceu uma vez, que foi para eu entender a colocar limites nas coisas. É o tipo de coisa que não quer contar a ninguém, sente-se mal, sujo, guarda e promete que não vai acontecer de novo. E realmente nunca aconteceu», explicou a chorar.

Veja no vídeo a Curva de Vida completa de Diogo Bordin.

