Popularidade: Já saiu o novo ranking e há um comentário de uma conhecida comentadora que o vai surpreender

A página oficial de Instagram do Big Brother já divulgou o terceiro ranking de popularidade desde edição. Diogo Bordin continua a aparecer em primeiro lugar, à semelhança da semana passada, reunindo 89% de aprovação do público, contra apenas 21% de reprovação.

O modelo internacional que é neste momento o mais amado pelo público que votou na sondagem, captou todas as atenções graças à sua beleza e até foi apelidado de «bonitão» da casa.

Para completar o pódio, em segundo lugar, tal como na semana passada, está Micael Miquelino e em terceiro Érica Reis, que subiu face ao ranking passado em que ocupava a sétima posição.

Do lado oposto do ranking, Dinis Almeida mantém-se como o concorrente menos gostado pelo público, com apenas 11% de aprovação, contra 89% de reprovação. Gonçalo Beja da Costa e Solange Tavares também ocupam o fim da tabela.

Veja o ranking completo:

1º Diogo

2º Micael

3º Érica

4º Lisa

5º Carina

6º Luís

6º Manuel Rodrigues

8º Tomé

9º Inês

10º Sara

11º Igor

12º Carolina

13º Tiago

14º Manuel Cavaco

15º Adrielle

16º Solange

17º Gonçalo

18º Nuno

19º Dinis

Mas a par do ranking, há um comentário a esta partilha no Instagram que está a dar que falar e é de uma conhecida comentadora do Big Brother, Susana Dias Ramos: «Aqueles 11%», escreveu referindo-se à percentagem de aprovação de Dinis Almeida.

O regresso de Susana Dias Ramos ao Big Brother:



A psicóloga e comentadora Susana Dias Ramos, de 45 anos regressou ao Big Brother 2025 após um tempo afastada. O programa estreou a 23 de março, na TVI e o seu início ficou marcado com uma publicação cheia de energia no Instagram.

No carrossel de fotos, exibiu um fato verde vivo, simbolizando renovação e confiança, e escreveu na legenda: «Jesus Amado 😬🤣… ELA VOLTOU!», mostrando o entusiasmo pelo regresso ao painel de comentadores do reality show.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações positivas entre os seguidores, que expressaram a sua felicidade com comentários como «Finalmente, a melhor comentadora de volta!» e «The best! Se dúvidas houvesse, agora não há mais!».

Entre os elogios, destacou-se também a reação da apresentadora Maria Botelho Moniz, que comentou com entusiasmo: «Favorita para sempre!», reforçando o carinho e a admiração pelo trabalho de Susana.

A escolha do fato verde vivo não passou despercebida e reflete bem a sua personalidade vibrante. O verde é uma cor associada à renovação e à energia, características que definem a presença forte e envolvente da comentadora no programa. Com um regresso tão celebrado, Susana Dias Ramos reafirma-se como uma das figuras mais queridas do Big Brother, prometendo continuar a oferecer análises perspicazes e momentos marcantes ao longo da nova edição do reality show.

